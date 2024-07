Abogado de Dina Boluarte: MP reconoció protestas como manifestaciones violentas al archivar denuncia de genocidio

En exclusiva para Exitosa, el abogado de Dina Boluarte, Joseph Campos, indicó que la Fiscalía reconoció a las protestas contra la presidenta como manifestaciones violentas al archivar la denuncia por genocidio.

Pese a que esta disposición del Ministerio Público es fundamental, no quita el daño que provocó en la mandataria, sustentó la defensa legal.

"Aunque tardíamente el Ministerio Público ha hecho una corrección fundamental que, ciertamente no quita el daño que provocó la imputación de genocidio (...) Yo rechazo el término de protesta social y ciertamente creo que esencialmente lo que ha ocurrido es también en parte del Ministerio Público reconocer en el archivamiento de genocidio que estuvimos frente manifestaciones violentas", argumentó.

El letrado detalló que en el archivamiento de la investigación preliminar por genocidio también se señaló que producto de la violencia por parte de los manifestantes y el cierre de carreteras menores de edad fallecieron. Tras ello, volvió a sostener que las manifestaciones tuvieron objetivos políticos.

El MP cometió un acto irresponsable e irreversible, consideró Campos, pero por otro lado reconoció la corrección para que no se siga teniendo una mala interpretación de lo que realmente significa genocidio.

"Por otro lado es bueno que se haya corregido para efectos que no aparezca aquellas narrativas sonsas absurdas de generar este tema, el genocidio es el acto letal contra un grupo humano por lo que es, no por lo que hace y lo que vimos fue acciones violentas que no tienen tutela constitucional ni tutela convencional", aclaró.