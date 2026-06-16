Chan Chan, Patrimonio de la Humanidad, en peligro por invasiones ilegales

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las mafias organizadas de tráficos de terrenos han puesto la mira en el complejo Arqueológico de Chan Chan, llevando a cabo constantes invasiones clandestinas.

La grave denuncia fue formulada por el exdirector de la Dirección Desconcentrada de Cultura de la Libertad, David Calderón, quien advirtió sobre la vulnerabilidad en la que se encuentran diversas zonas intangibles de la región.

Mafias son respaldadas por abogados

Chan Chan, la ciudad de barro más grande de América precolombina y Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO, enfrenta hoy un asedio sistemático.

"Chan Chan es el Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO, pero desgraciadamente también es un sector que es constantemente asediado por estas mafias y están invadiendo los terrenos."

Según detalló Calderón en entrevista con Exitosa, estas organizaciones delictivas buscan apoderarse de áreas restringidas para su posterior comercialización ilegal.

Asimismo, enfatizó que la lucha contra estas agrupaciones es sumamente dispar y peligrosa.

"Tienen su pool de abogados que los defienden y desgraciadamente se prestan para ello", denunció Calderón.

Peligro regional

La problemática lamentablemente se extiende con fuerza a otras provincias de la región liberteña. Calderón informó que zonas arqueológicas intangibles en Virú y Chepén también registran preocupantes niveles de invasión ilegal de parte de estas mafias.

Esta situación se da a pesar de que el Ministerio de Cultura ya ha activado un plan multisectorial para frenar invasiones suscitadas anteriormente en Chan Chan, estrategia que no parece haber dado mucho resultado debido a la conducta agresiva de estos grupos delincuenciales.

Lamentablemente, los asedios a monumentos históricos son una de las mayores amenazas para el patrimonio cultural y una constante en el país, pues pueden ocasionar daños, alteraciones o destrucción irreparable en el legado histórico e identidad de un país. Los monumentos históricos peruanos se encuentran vulnerables no solo ante mafias sino al público en general.

Un caso reciente de esta crisis sistemática ocurrió en Cusco, donde autoridades reportaron preocupantes intentos de invasión y ocupación en el santuario de Machu Picchu. Este hecho despertó muchas alarmas a nivel internacional.

No obstante, esta no sería la primera vez que este territorio se encuentra bajo escrutinio por su desprotección, sumando así antecedentes de abandono institucional a zonas arqueológicas.

La inacción de las autoridades frente a estas mafias no solo pone en peligro elementos importantes del patrimonio cultural, sino que deja en total la impunidad hechos delictivos que atentan contra la memoria histórica y la dignidad del país.