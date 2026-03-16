Presunta invasión en Machu Picchu: Ocupantes colocan enrejado y reclaman "derecho a vivienda" en zona patrimonial

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La tranquilidad de la zona patrimonial de Machu Picchu se vio alterada tras la intervención policial a un grupo de personas que habría intentado instalar estructuras en un área protegida. Según las primeras indagaciones, los ocupantes buscaban levantar un mercado informal e incluso dar inicio a un asentamiento humano, lo que encendió las alarmas de las autoridades.

Hallan palas y materiales para construir

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que durante la intervención se hallaron enrejados y materiales de construcción, evidencia de que los ocupantes pretendían consolidar su presencia en el lugar.

Lo que más llamó la atención fue la declaración de uno de los intervenidos, quien aseguró que "tienen derecho a una vivienda", argumento que generó polémica al contraponerse con la condición de área protegida y patrimonio cultural de la humanidad que ostenta Machu Picchu.

Uno de los intervenidos alegó que los presentes "tenían derecho a una vivienda".

La intervención y las diligencias

El operativo se realizó en coordinación con el Ministerio Público, que actualmente lleva adelante las diligencias para determinar si el terreno en cuestión es propiedad del Estado. Solo con esa verificación se podrá establecer si se cometió el delito de usurpación. Mientras tanto, la zona permanece bajo resguardo policial para evitar nuevos intentos de ocupación.

La denuncia ha despertado preocupación por lo que implica una invasión en Machu Picchu y su impacto en la conservación del sitio arqueológico, siendo el principal riesgo su condición de Patrimonio Mundial de la Humanidad.

La creación de mercados informales o asentamientos humanos en áreas protegidas podría generar impactos irreversibles en el ecosistema y en la infraestructura cultural que sustenta el turismo en la región.

Asimismo, fuentes policiales señalan que las personas en el lugar pertenecerían a las dos de las principales empresas vinculadas al transporte turístico hacia la ciudadela inca: Consettur y San Antonio de Torontoy. Por lo mismo, no se descarta que el problema pueda también relacionarse al conflicto por el otorgamiento de concesiones para cubrir la ruta patrimonial.

"Lastimosamente eso conlleva cuando no existen los procedimientos regulares a fin de poder otorgar la licencia a quien corresponda. Ojalá que las autoridades correspondientes puedan de una vez darle solución", señaló el coronel PNP C. Guizado a medios locales.

La presunta invasión en Machu Picchu abre un nuevo frente de debate entre la defensa del patrimonio y las demandas sociales. Mientras el Ministerio Público determina la titularidad del terreno y si corresponde imputar el delito de usurpación, la polémica se centra en el argumento de los ocupantes, que reclaman derecho a vivienda en una zona que representa uno de los mayores símbolos culturales del país y del mundo.