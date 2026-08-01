Leslie Echavarría, pareja de Mark Vito, NO CALLA MÁS y aclara por qué asistió con él a Palacio de Gobierno y la Parada Militar

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En el marco de las Fiestas Patrias y la asunción de Keiko Fujimori como presidenta del Perú, Leslie Echavarría y su enamorado Mark Vito sorprendieron a más de uno al asistir a las primeras actividades oficiales en el inicio de la gestión de la mandataria. Al respecto, la joven empresaria explicó la razón por la que acudieron a dichos actos protocolares.

Leslie Echavarría asiste con Mark Vito a Palacio de Gobierno y la Parada Militar

El martes, 28 de julio, la pareja sentimental causó alboroto al lucir elegantes en la cena que organizó la jefa de Estado en Palacio de Gobierno para celebrar los 205 años de independencia del Perú. Al arribar, muchos de los asistentes les solicitaron fotografías, todo quedó grabado en un video que se viralizó en TikTok.

Y por si fuera poco, un día después, también aparecieron en el espacio destinado a familiares e invitados especiales en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026. Sin embargo, las imágenes de ambos eventos han generado una serie de comentarios por parte de los usuarios de las redes sociales sobre todo dirigidos a la también docente.

La verdad de Leslie Echavarria

A través de una transmisión en vivo junto a Mark Vito, Leslie Echevarría se manifestó acerca de los cuestionamientos que recibió tras acudir a las ceremonias protocolares. La joven explicó que recibió una invitación para participar de las dos actividades oficiales y no solo por el hecho de ser pareja del exesposo de Keiko Fujimori.

Añadió que comprendía la importancia de asistir a este importante día por lo que decidió acompañarlo. Además, fue sincera al aclarar que así no ella hubiese adoptado otra decisión de igual manera la gente estaría comentado lo sucedido.

"Siento que era un momento importante que representa mucho para ti, es algo que yo respeto, por eso acompañé a Mark, hay mucha gente que dice: 'Por qué fue Leslie', porque a mí también me invitaron. Igual, ¿qué hubiera pasado si no hubiera ido? Igual iban a decir cosas. Agradezco mucho la invitación, de corazón, porque para mí, desde el respeto, es un momento familia", indicó.

Como vemos, Leslie Echevarría, explicó la razón por la que acompañó a su novio Mark Vito, en las primeras actividades que tuvo Keiko Fujimori como flamante mandataria de la república en Palacio de Gobierno y la Parada Militar. La empresaria consideró oportuno acompañar al exesposo de la mandataria por la importancias de los eventos.