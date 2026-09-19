Mundial de Comidas de Ibai: Perú y Venezuela se enfrentan en la recta final del concurso

19/09/2026 / Exitosa Noticias / Virales

A través de sus redes sociales, el creador de contenido Ibai Llanos dio a conocer este sábado 19 de septiembre los resultados de la votación para definir al próximo campeón del Mundial de Comidas 2026. Por segunda vez, Perú y Venezuela llegaron a la esperada recta final.

Final en el Mundial de Comidas será entre Perú y Venezuela

El triunfo peruano fue avalado gracias al apoyo de los seguidores de la gastronomía peruana que votaron por el ceviche y la inka cola, al punto de reunir 1 900 000 votos y logró superar al contrincante argentino con el asado y el fernet, que alcanzó los 1 184 000 electores.



Por su parte, la representación venezolana demostró un imponente respaldo al sumar 2 308 000 votos impulsados por el tradicional pabellón criollo y la maltina, dejando en segundo lugar al encebollado ecuatoriano, que registró 1 511 000 votos.

Segunda vez en una final

Como parte del anuncio en el video difundido en redes sociales, el streamer Ibai Llanos mencionó que sería la segunda vez que ambos países de latinoamerica se encuentran cara a cara en una final.

"Se repite la final, se repite la historia. Perú contra Venezuela en el Mundial de Comidas", afirmó Ibai Llanos en su video.

En el material difundido, el reconocido streamer e influencer español hizo referencia al enfrentamiento previo entre ambos países. Recordó que la nación venezolana estuvo muy cerca de quedarse con el título en aquella edición, pero Perú logró revertir la votación en la jornada final y protagonizó una remontada que definió el resultado.

"Perú, que repite final y quiere el bicampeonato, ojito con Perú. El rival de Perú será Venezuela. En el Mundial de Desayunos estuvo a punto de ganar Venezuela, ganó y remontó Perú en el último día", expresó el creador de contenido español.

La fecha del cierre de votaciones será anunciada próximamente en los canales oficiales del creador de contenido Ibai Llanos.

Mientras tanto, la expectativa sigue en aumento luego de que el propio streamer anticipara que "habrá sorpresas" en esta etapa final de la competencia, lo que mantiene la atención y la posible respuesta de la audiencia en las plataformas digitales.

Finalmente, el Mundial de Comidas del streamer español Ibai Llanos sigue generando expectativas, ante la eventual final entre Perú y Venezuela que se disputarán el primer puesto por medio de una votación masiva en redes sociales.