Deportivo Garcilaso vs. Universitario EN VIVO: sigue el MINUTO a MINUTO del partido por la fecha 10 del Torneo Clausura

19/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Imperdible. En el estadio del Cusco, Universitario y Deportivo Garcilaso se ven las caras desde las 6 de la tarde. Jordi Espinoza es el árbitro del compromiso. El líder y el segundo puesto del Clausura chocan en un cotejo de alto voltaje.

La 'U' llega como puntero y sale a sumar en una plaza complicada como Cusco. Lo más difícil para los merengues será la altura, pues en esa condición climática siempre es duro. El elenco crema llega motivado porque vienen de ganar el 'Clásico', y el plantel se va con todo para seguir en la cima.

Por su parte, Garcilaso está un punto por debajo de los cremas. Por ello, al 'Pedacito de Cielo' solo le queda ganar o ganar, porque de esa manera alcanzará el primer lugar. Sí, es un choque directo en la pelea por el Clausura.

Deportivo Garcilaso vs. Universitario: minuto a minuto

36' ¡Uff por poco!

Facundo Castelli se perdió una increíble ocasión de gol para Deportivo Garcilaso sin marca frente el arco de la 'U', se falló el posible 4-0.

30' A toda máquina

Carlos Ramos quiso sorprender al golero crema Romero con remate de derecha desde fuera del área, pero reaccionó bien.

19' Deportivo Garcilaso golea 3-0 a la 'U'

Agustín Gonzáles apareció para anotar el tercer tanto del cuadro imperial y son los peores 20 minutos del cuadro que dirige Héctor Cúper.

9' ¡Llegó el segundo tanto de Garcilaso!

Con el equipo en constante ataque, el 'Pedacito de cielo' gana 2--0 con un disparo imbatible de Kevin Sandoval. La 'U' no encuentra opciones en ofensiva.

5' ¡Goool de Garcilaso!

Aldair Salazar apareció con un testazo tras un tiro de esquina y anota el tanto para Garcilaso.

¡Arrancó el partido! Universitario vista el Cusco para enfrentarse a Deportivo Garcilaso en un partido clave por el liderato del Torneo Clausura de Liga 1 2026.

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