Jugador de Cienciano hace FUERTE ACUSACIÓN a presidente de City Torque: "Ofreció plata para que nos hagamos expulsar"

19/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cienciano quedó eliminado de la Copa Sudamericana a manos de Montevideo City Torque quien lo venció 3-0 en su visita al estadio Centenario, en Uruguay, pese a que partían con la ventaja del 2-0 obtenido en Cusco. Posteriormente a ello, Santiago Arias, volante de el 'Papá' dialogó con la prensa y realizó una fuerte acusación al señalar que el presidente del club uruguayo habría ofrecido dinero para que jugadores del plantel peruano se hicieran expulsar.

La grave denuncia de Santiago Arias al presidente de City Torque

En conversación con el medio Inka Digital TV, el futbolista de la escuadra cusqueña se refirió acerca de la polémica publicación realizada por el conjunto clasificado a semifinales de la Sudamericana en el que se autodenominaba como "El Papá de América" a modo de burla por haber acabado con la participación de los dirigidos por Horacio Melgarejo.

Sin titubear, el deportista de 31 años restó importancia a lo sucedido porque considera que es parte de su celebración y que es cuestión más del community manager del conjunto de su país. Sin embargo, grata fue la sorpresa cuando dijo que así como realizan este tipo de post deberían dar a conocer los sobornos por parte de la dirigencia del club montevideano.

"En la publicación que dice que nosotros solo tenemos la altura, en la de ellos faltó poner que el presidente anda ofreciendo plata para que se hagan expulsar los jugadores nuestros y eso yo no salgo a decirlo (...) es muy fuerte la verdad", manifestó tajantemente.

Santiago Arias: "El presidente del City Torque esta ofreciendo plata para que se hagan expulsar los jugadores nuestros"



La nota completa en: https://t.co/HIVD6UOJan#Cienciano pic.twitter.com/xEHQwlFHvj — INKADIGITAL TV (@InkadigitalTv) September 18, 2026

Jugadores de Cienciano rechazan el intento de soborno

Acto seguido, el jugador con pasado en Boston River y Progreso, señaló que tanto sus compañeros como él rechazaron este tipo de presuntas intimidaciones y enfatizó que: "La pasión no se compra".

"Nosotros fuimos por la gloria, ellos nos ganaron jugando al fútbol, pero yo recalco la unión del equipo, la rebeldía, la garra. Es un golpe muy duro que nos llevamos. También reconozco que nosotros tampoco tenemos una locura de instalaciones, nosotros somos guerreros, vamos al frente con lo que nos toca, con lo que nos pasa, cosas malas, cosas feas", refirió el uruguayo.

Luego de que Cienciano quede eliminado de la Copa Sudamericana al perder 3-0 a manos de Montevideo City Torque, el volante del equipo peruano, Santiago Arias, realizó una grave acusación contra el presidente del club uruguayo revelando que este les ofreció dinero a sus compañeros y a él para que se hicieran expulsar en el cotejo de vuelta disputado en Uruguay.