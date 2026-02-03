Caso 'Chifagate': Acción Popular no define posición sobre censura o vacancia de José Jerí

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El congresista Elvis Vergara, integrante de la bancada de Acción Popular y presidente de la comisión de Fiscalización, señaló que su grupo parlamentario aún no ha tomado una decisión respecto a las mociones de censura y vacancia presentadas contra José Jerí por el caso 'Chifagate'.

No ha firmado ninguna moción

En entrevista en Canal N explicó que no ha firmado ninguna de las mociones de censura o vacancia contra Jerí debido a que su bancada no ha tomando ninguna decisión al respecto y también porque es presidente de la comisión de Fiscalización y no quiere adelantarse.

"Sucede, primero que la bancada de Acción Popular no ha tomado ninguna decisión al respecto y yo soy muy respetuoso de las decisiones, he sido vocero de la bancada así que tengo que ser muy respetuoso de las decisiones como institución y como bancada. Segundo, además, yo soy presidente de la comisión de Fiscalización, yo estaría adelantando un juicio de valor y eso sería muy riesgoso", explicó.

Agregó que hubo la oportunidad de reunión, sin embargo, pese a la convocatorio del vocero de la bancada, no se realizó antes de la semana de representación por lo que actualmente esperan que haya una nueva convocatoria.

Buscará facultades de comisión investigadora

El parlamentario reiteró su intención de conseguir facultades de comisión investigadora para la comisión de Fiscalización en relación al caso 'Chifagate' e investigar al presidente y a las reuniones que sostuvo con empresarios chinos.

"Si, es lo que considero a título personal, no como presidente. Lo que sucede es que hay todavía dos sesiones más que están planificadas dentro del rol de sesiones respecto a este particular, hecho de los famosos 'Chifagate', para que podamos culminar con la etapa preliminar", indicó.

Adelantó que en las próximas sesiones se recibirá personas de la Municipalidad Metropolitana de Lima e Indecopi para conocer más sobre el local donde se registró la reunión del 6 de enero, en el Market Capón en cuanto a su clausura y su reapertura, presuntamente por presión del mandatario.

Asimismo, informó que se requerirá la presencia del Secretario General de Palacio de Gobierno para que se informe sobre las visitas registrada y las que no, en el lugar; ello, luego de reportes de medios de comunicación.

