¡Atención, conductor! MTC aprueba modificatoria que reduce puntos de la licencia: AQUÍ todos los detalles

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), aprobó una medida orientada a la capacitación y reeducación de los conductores, a fin de que puedan reducir los puntos en el Sistema de Control de Licencias de Conducir, a través de un Curso de Seguridad Vial presencial o virtual.

Este beneficio que impulsa el gobierno del presidente José Jerí Oré se encuentra enmarcado en el Decreto Supremo N.º 001-2026-MTC, publicado el domingo 11 de enero en el Diario Oficial El Peruano.

¿De qué manera podrán acceder al beneficio?

Según lo que menciona el dispositivo, han sido modificado el numeral 13.2 del artículo 13 del Reglamento del Sistema de Control de Licencias de Conducir por Puntos, otorgándole un incentivo a los conductores en favor de su récord, permitiéndoles descontar puntos de la siguiente manera:

Modalidad virtual: 40 puntos. Modalidad presencial: 50 puntos.

Es importante precisar que, para el caso de los titulares de las licencias que cuenten con menos puntos, la eliminación del puntaje existente al haber aprobado el mencionado curso, no amerita puntaje excedente a favor.

¿Cuándo entra en vigencia la norma?

De acuerdo con las disposiciones complementarias finales del texto, dentro de los cinco días calendario contados a partir del día siguiente de la publicación del presente decreto supremo, el MTC, a través de la Oficina General de Tecnología de la Información, en coordinación con la Dirección General de Autorizaciones en Transportes, adecúa los registros y plataformas existentes vinculadas al Sistema de Control de Licencias de Conducir por Puntos.

Del mismo modo, en el mismo plazo, se modifica y/o actualiza la Directiva N.º 001-2025-MTC/18 - Directiva que regula el Curso de Seguridad Vial para Conductores-, aprobada por Resolución Directoral N.º 022-2025-MTC/18.

Cabe señalar que, el presente decreto supremo entra en vigencia a los cinco días calendario contados a partir del día siguiente de su publicación, a excepción de su primera y segunda disposición complementarias final, las cuales entran en vigencia al día siguiente de su publicación.

¿Conductores con igual o más de 100 puntos también son beneficiados?

El decreto supremo en mención también brinda la oportunidad a los conductores que tengan acumulados y/o registrados un puntaje igual o superior a 100 e inferior a 150 puntos firmes en el Sistema de Control de Licencias, a que accedan al Curso de Seguridad Vial, y por ende a sus beneficios, en un plazo de 45 días desde la entrada en vigencia del dispositivo, siempre que no cuenten con sanción de suspensión o cancelación de la licencia de conducir debido a dicha acumulación y/o registro de puntos.

Es importante señalar que, en el supuesto de que el conductor sea sancionado con la suspensión o cancelación de la licencia de conducir, antes del registro del descuento de los puntos a favor, de haber aprobado el curso, pierde el otorgamiento del descuento correspondiente.

Asimismo, el conductor con licencia de conducir hábil que no haya acumulado 100 puntos firmes y que no haya sido pasible de sanción no pecuniaria directa, puede reducir puntos a través del citado curso en cualquiera de sus modalidades.