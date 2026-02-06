ATU traslada a depósito buses de transporte público que aplastaron a policía en Los Olivos

06/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que los buses implicados en el accidente ocurrido en Los Olivos, donde un policía fue atropellado, fueron trasladados a sus depósitos oficiales. La medida busca garantizar que las unidades queden bajo custodia mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

El hecho se produjo en medio de un operativo de control de tránsito, cuando un agente policial fue aplastado por los dos vehículos. El caso generó alarma pública por la la gravedad del incidente y por la necesidad de reforzar la seguridad en los operativos de fiscalización.

La acción de la ATU

La entidad precisó que los buses, de placas ASR- 805 y CHA-681, se encontraban en la comisaría de Pro, en Los Olivos, a donde fueron llevadas luego de ocurrido el accidente en la Panamericana Norte. Desde allí, fueron trasladados a sus depósitos para asegurar que no continúen circulando mientras se determinan responsabilidades.

El accidente se suma a otros episodios recientes que han puesto el ojo crítico sobre la seguridad del transporte público y la necesidad de mayor control sobre las unidades que circulan en Lima y Callao. La ATU ha reiterado que continuará con operativos de fiscalización y que se aplicarán sanciones ejemplares en caso de comprobarse negligencia o incumplimiento de normas.

Vehículos fueron trasladados al depósito.

Multas y sanciones

Cabe señalar también que la entidad decidió sancionar a la empresa de transportes debido a que el conductor de la primera unidad, no cuenta con la habilitación correspondiente. Por lo mismo, las infracciones emitidas fueron las RE9 y RE22 consideradas como "muy graves", equivalentes a 1 UIT (S/.5,500); además de la suspensión de la unidad para brindar el servicio de transporte.

En paralelo, se conoció que el conductor de dicha unidad, identificado como Alexis Bazán Cáceres, será sancionado con las infracciones RE10 y RE27, multas equivalentes al 50% de una UIT (S/2750) y su inhabilitación definitiva para conducir este tipo de vehículos.

La decisión de trasladar refleja una acción inmediata de la autoridad, pero también expone la fragilidad del sistema de transporte urbano, donde la falta de control puede derivar en tragedias. El caso no solo involucra la responsabilidad de los conductores, sino también la de las empresas que permiten que sus unidades operen sin cumplir estándares de seguridad.

El atropello de un policía en Los Olivos y el posterior traslado de los buses implicados a depósitos de la ATU marcan un punto de atención sobre la urgencia de reforzar la fiscalización del transporte público. Más allá de la medida administrativa, el caso evidencia la necesidad de un sistema que priorice la seguridad sobre la informalidad.