ONPE sobre franja electoral: Partidos políticos son responsables de elegir espacios en medios

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) precisó el marco legal y competencias de la franja electoral ante las denuncias por presuntos direccionamientos. Precisó que son los partidos políticos los que determinan los medios donde se difunden las campañas políticas.

¿Qué es la franja electoral?

ONPE emitió un comunicado oficial donde precisa la normativa legal que rige a la franja electoral, mecanismo electoral que se ha visto cuestionado por presuntas desviaciones no conformes y/o favorecimientos a medios de comunicación.

Así, el organismo electoral precisó la naturaleza de la franja electoral la cual es una modalidad de financiamiento público indirecto que el Estado otorga a las organizaciones políticas desde el 2021.

La finalidad de esta modalidad es reducir las brechas de financiamiento entre las diversas organizaciones políticas por contar algunas con mayores capacidad adquisitiva.

La ONPE precisó que las reglas aplicables a la franja electoral fueron modificadas en el 2020. Inicialmente, solo se autorizaba la "difusión de propaganda electoral en medios de comunicación radiales y televisivos".

Sin embargo, mediante modificaciones a la Ley de Organizaciones Políticas se incluyeron medios digitales, redes sociales, como una opción ofrecida por la franja.

Partidos son responsables de selección de espacios

Para estas elecciones, se destinaron 80 millones de soles en total para la franja electoral y su distribución. ONPE precisa que en el caso de los medios digitales se distribuyen de manera equitativa entre los organismos políticos.

En el caso de radio y televisión, la mitad de los recursos se distribuyen de forma equitativa y la otra mitad, de manera proporcional al número de congresistas obtenido por el partido en el anterior proceso electoral.

Los medios acreditados, tanto convencionales como digitales, están formalmente incluidos en un catálogo publicado en la plataforma digital CLARIDAD de la ONPE.

El monto ha sido distribuido montos a 38 partidos políticos para su distribución y son estos los que han seleccionados los espacios donde emitir sus spots, dependiendo de los públicos objetivos y sus estrategias comunicativas.

"Son ellos los responsables tanto de la selección de los espacios como de la producción de los spots que serán emitidos", precisa.

ONPE precisa que a través de un representante del partido se recibe la información seleccionada y se suscriben los contratos con cada uno de los medios. En muchos casos el contrato involucra a más de una organización política por medio seleccionado.