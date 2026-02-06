¿Cómo saber si tienes MULTAS electorales? Consulta AQUÍ con solo tu DNI y evita problemas

06/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El 12 de abril serán las Elecciones 2026. En ese marco, previo a este proceso que permitirá elegir al próximo presidente del Perú, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aconseja a la ciudadanía conocer si tienes multas electorales pendientes, que puedes conocer con solo tu DNI.

Elecciones 2026 en Perú

El 29 de enero fue fecha clave para que la ciudadanía sepa si fue elegido por la ONPE como miembro de mesa para las Elecciones 2026 donde se elegirá al presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino. En ese marco se reveló también los días en que los seleccionados, tanto titulares como suplentes serán capacitados: el 29 de marzo y 5 de abril.

Pese a que se anunció que los miembros de mesa para estos próximos comicios recibirán una compensación económica de 165 soles y un día libre no laborable compensable, también existirán sanciones para aquellos que no cumplir con su deber cívico: una multa de 275 soles.

Recuerda que de acuerdo a los lineamientos del JNE, tener una multa electoral no solo implica una deuda económica, sino también una serie de restricciones que afectan trámites clave en el día a día como:

Imposibilidad de realizar trámites judiciales o administrativos.

Bloqueo de trámites de estado civil.

Restricciones para sacar tu brevete.

Impedimento para postular o ejercer cargos públicos.

Consulta si tienes multas electorales

En ese marco, aquellos que estén interesados en saber si tienen multas pasadas por no haber acudido a votar o cumplir como miembro de mesa, solo deben seguir cuatro sencillos pasos, según el JNE:

Ingresar a la página del JNE a través de este LINK. Digita el número de tu DNI, acepta los términos del sistema e ingresar el código captcha. Revisar el detalle de las infracciones, si las hubiera, y el monto total a pagar. Realizar el pago mediante Págalo.pe, el Banco de la Nación o en las oficinas autorizadas del JNE.

Página para saber si tienes multas electorales.

Multa por no ir a votar este 2026

El JNE, a través de sus redes sociales también reveló cuáles serán las multas que se aplicará a los ciudadanos que no acudan a votar este 2026, dependiendo de la clasificación que se hace según el distrito que aparece en el DNI:

Distritos "No pobres": S/ 110.00 (equivalente al 2% de la UIT).

Distritos de "Pobreza no extrema": S/ 55.00 (equivalente al 1% de la UIT).

Distritos de "Pobreza extrema": S/ 27.50 (equivalente al 0.5% de la UIT).

Así que si deseas saber si tienes multas electorales pendientes, no dudes en entrar al portal oficial del JNE y con solo el número de tu DNI descubrir a detalle el monto que deberás pagar.