Choque entre tráiler y camión de ladrillos afecta el tránsito en Vía Evitamiento: bloqueó tres carriles hacia el sur

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tres de los cuatro carriles de la Vía Evitamiento quedaron bloqueados tras la colisión de dos camiones de carga pesada con sentido de norte a sur, a la altura de la avenida Javier Prado. El accidente generó congestión vehicular durante las primeras horas de la mañana y obligó a restringir el tránsito en esta importante vía rápida.

Accidente provocó el cierre de tres carriles

Personal de la Policía Nacional del Perú y de la concesionaria Lima Expresa intervino en la zona para restringir el tránsito mediante la colocación de conos de seguridad. Esta medida buscó evitar nuevos accidentes mientras se realizaban las labores correspondientes para atender la emergencia.

La restricción afectó considerablemente la circulación vehicular, debido a que solo quedó habilitado uno de los cuatro carriles disponibles en este tramo de la Vía Evitamiento.

Carga de ladrillos quedó esparcida en la vía

Uno de los vehículos involucrados transportaba ladrillos de construcción, los cuales terminaron esparcidos sobre la pista tras el impacto. Además, se reportó la emisión de humo que podría representar un riesgo para los conductores y peatones que transitan por los alrededores.

Por su parte, el tráiler que impactó contra la parte posterior del camión de ladrillos terminó con el parabrisas y las ventanas completamente deteriorados debido a la fuerza del choque.

Conductores fueron trasladados a comisaría

Ambos choferes fueron trasladados a la Comisaría de Salamanca para las diligencias correspondientes. Según información de la Policía Nacional, el accidente solo dejó daños materiales y no se reportaron personas heridas.

Asimismo, una grúa retiró el camión que transportaba los ladrillos y lo desplazó varios metros para facilitar las labores de limpieza y recuperación de la vía. Finalmente, las autoridades iniciarán las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que se produjo este accidente de tránsito.

Se restablece progresivamente el tránsito

Alrededor de las 6:43 a. m., Lima Expresa informó que solo uno de los tres carriles que permanecían bloqueados continuaba cerrado. Esto fue posible gracias a las rápidas labores de limpieza, que permitieron liberar progresivamente la vía y facilitar la normalización del flujo vehicular.

Actualmente, solo permanece cerrado un carril. Nos encontramos realizando el recojo de la carga caída. — Lima Expresa (@LimaExpresa) November 6, 2026

A tempranas horas de la mañana de este jueves 6 de noviembre, tres de los cuatro carriles de la Vía Evitamiento quedaron bloqueados tras la colisión de dos camiones de carga pesada con sentido de norte a sur, a la altura de la avenida Javier Prado. El accidente generó congestión vehicular durante las primeras horas de la mañana y obligó a restringir el tránsito en esta importante vía rápida.