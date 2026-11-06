Alondra García Miró habla sobre posible boda con Francisco Alister y revela dónde viviría tras casarse

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alondra García Miró atraviesa una nueva etapa personal y profesional, marcada por la remodelación de su departamento en Lima y su relación con el empresario español Francisco Alister. Durante su reciente visita al país, la modelo fue consultada sobre una posible boda y reveló cómo organiza su vida entre Perú y España.

La expareja de Paolo Guerrero llegó a Lima para supervisar los trabajos de remodelación del inmueble que adquirió y coordinar los detalles de su próxima mudanza. La modelo se mostró entusiasmada con los avances de las obras, pues busca dejar cada espacio a su gusto y tener todo listo para sus próximas visitas al país.

¿Alondra rumbo al altar con Francisco Alister?

En medio de sus proyectos, también habló sobre su romance con Francisco Alister, con quien mantiene una relación de aproximadamente cuatro años. Aunque ambos prefieren mantener su vida sentimental lejos de los reflectores, la posibilidad de llegar al altar volvió a generar curiosidad. Sin embargo, Alondra evitó confirmar si existen planes de matrimonio a corto plazo.

Asimismo, dejó en claro que, cuando tenga alguna novedad importante sobre su relación, será ella misma quien decida compartirla públicamente. De esta manera, prefirió mantener la reserva sobre su futuro sentimental, sin adelantar fechas ni detalles acerca de una eventual ceremonia.

"Muy bien, todo perfecto. Bueno, ya les he dicho que cuando sea el momento yo les voy a contar. Se los prometo, promesa", dijo la modelo con mucha amabilidad.

Por otro lado, la modelo fue consultada sobre dónde establecería su residencia si finalmente decide casarse con el empresario español. Al respecto, explicó que continuará viajando entre ambos países debido a sus compromisos laborales y familiares. Actualmente, pasa varios meses al año en Madrid, pero mantiene una conexión especial con Perú.

¿Alondra se mudará completamente a España?

Precisamente, la remodelación de su departamento responde a su intención de contar con un espacio propio cada vez que regrese a Lima. Además, destacó que se encuentra enfocada en sus actividades profesionales y agradecida por trabajar con marcas que la acompañan desde hace varios años. Así, Alondra busca equilibrar sus proyectos, su relación y su vida entre dos países.

"Siempre voy a estar yendo y viniendo por mi trabajo y por mi familia que está aquí y nada. Por eso ya tengo, estoy renovando mi departamento para cuando venga a Lima estar aquí. Obviamente saben que voy mucho a España, estoy en Madrid muchos meses al año. Los dos son maravillosos, pero Perú es mi casa y disfruto mucho cuando estoy aquí", sentenció.

De esta manera, Alondra García Miró continúa construyendo una etapa marcada por nuevos proyectos y decisiones personales, sin dejar de lado su relación con Francisco Alister. Aunque todavía no confirma planes de matrimonio, la modelo tiene claro que Perú seguirá siendo su hogar y que sus actividades la mantendrán viajando entre ambos países.