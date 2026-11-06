Florcita Polo denuncia a Luiggi Yarasca por presunta agresión física y salen pruebas: "Caí por las escaleras"

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Florcita Polo denunció a su pareja, Luiggi Yarasca, por presunta agresión física luego de un altercado que habría sido provocado por los celos. El caso fue expuesto en el programa 'Magaly TV, la firme', donde se difundieron detalles del acta de la denuncia y se informó que la hija de Susy Díaz pasó por un examen médico legista para evaluar las lesiones que habría sufrido.

Florcita Polo demanda a Luiggi Yarasca

De acuerdo con el documento presentado en el espacio televisivo, el presunto episodio de violencia ocurrió dentro de un hotel. Según la versión de Florcita, Luiggi Yarasca regresó al dormitorio después de ausentarse durante algunas horas y habría llegado en aparente estado de ebriedad, situación que habría dado inicio a una discusión motivada por sospechas de infidelidad.

El acta señala que el denunciado habría comenzado a increpar a la empresaria por una supuesta infidelidad e incluso habría revisado distintos espacios de la habitación en busca de alguna evidencia. La discusión se habría intensificado cuando Florcita manifestó estar cansada de los constantes celos de su pareja y le expresó su deseo de terminar la relación.

Sin embargo, la situación habría empeorado minutos después. Según el relato incluido en la denuncia, Luiggi se retiró del dormitorio para continuar consumiendo bebidas alcohólicas y regresó aproximadamente 40 minutos después. Posteriormente, habría sujetado del cuello a Florcita y la habría arrojado sobre la cama durante el altercado.

Asimismo, el documento recoge que la hija de Susy Díaz intentó evitar que su pareja abandonara el dormitorio, pero él presuntamente la tomó de una mano y la empujó contra una pared. Después, habría intentado desplazarla por las escaleras del establecimiento antes de retirarse, pese a los ruegos de la denunciante.

"La denunciante refiere: 'me ahorcó, me forcejeó y me arañó... me empujó por las escaleras, caí por las escaleras...", se lee en el documento presentado.

Presunto caso de feminicidio, según abogado

Ante la gravedad de las acusaciones, Florcita pasó por un examen médico legista, cuyo informe ya habría sido obtenido por su defensa. Su abogado, Ysrael Castillo, buscaría llevar el caso ante la Fiscalía para que sea investigado como un presunto intento de feminicidio.

"Hay fotos más fuertes Magaly, yo vengo de su casa y hay fotos más fuertes, de verdad que de milagro está viva...", dijo el abogado en el programa.

Es así que, la denuncia de Florcita Polo contra Luiggi Yarasca expone un presunto episodio de violencia física que habría ocurrido en medio de una discusión por celos. Mientras su defensa busca que el caso sea investigado como intento de feminicidio, el examen médico legista y las diligencias fiscales serán importantes para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades.