Youtuber surcoreano 'JinsTravel' muere atropellado por un camión en Bolivia tras recorrer el mundo en bicicleta

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Virales

El youtuber surcoreano Cho Jin-woo, conocido en redes sociales como JinsTravel, falleció a los 33 años tras ser atropellado por un camión de carga en la ciudad de El Alto, Bolivia. El accidente ocurrió mientras recorría Sudamérica en bicicleta, una travesía que documentaba en su canal de YouTube y que lo había llevado recientemente por territorio peruano.

Conductor se fuga, pero es capturado

El trágico suceso se registró alrededor de las 9:30 a. m. del miércoles 4 de noviembre de 2026. Según reportes del medio local UNITEL, el creador de contenido circulaba en su bicicleta cuando fue impactado por un camión de grandes dimensiones. Aunque algunos testigos se acercaron rápidamente para auxiliarlo, las graves lesiones provocaron su muerte en el lugar.

Tras el atropellamiento, el conductor del vehículo abandonó la escena y huyó. Sin embargo, las autoridades bolivianas consiguieron localizarlo y detenerlo varias horas después. Durante las primeras diligencias, el hombre manifestó que no había visto la bicicleta antes de la colisión. Además, la prueba de alcoholemia practicada arrojó un resultado negativo.

Mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente y establecer las responsabilidades legales, también se conocieron detalles sobre la vida del viajero. Cho Jin-woo había creado su canal JinsTravel en 2020, con el objetivo de cumplir su sueño de recorrer el mundo sobre dos ruedas y compartir sus experiencias con miles de personas.

El gran viaje de 'JinsTravel'

A través de sus publicaciones, el surcoreano documentó sus recorridos por Europa, África, América del Norte y Sudamérica. Su aventura por este último continente comenzó en México y continuó por países como Perú y Bolivia. Precisamente, su última publicación, difundida el 30 de octubre, mostraba parte de su travesía por la cordillera de los Andes, en territorio peruano.

JinsTravel en Estados Unidos

La noticia de su fallecimiento fue comunicada el 5 de noviembre por un conocido, quien publicó un mensaje en su canal de YouTube con autorización de la familia. En la comunicación también se destacó el esfuerzo que Jin-woo había dedicado durante años para preparar el viaje de sus sueños y registrar cada experiencia para sus aproximadamente 66 mil suscriptores.

Finalmente, sus familiares iniciaron las coordinaciones para realizar los servicios funerarios en Bolivia con el apoyo de la Embajada de Corea del Sur. En medio del dolor por su pérdida, también solicitaron respeto y prudencia a los usuarios de redes sociales, especialmente para evitar la difusión de imágenes del atropellamiento y versiones no verificadas sobre lo ocurrido.