Magdalena prepara el "pan con chicharrón más grande del mundo" y ofrecerá degustación gratuita

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú vuelve a colocarse en los ojos del mundo gracias a su gastronomía. El pan con chicharrón, considerado uno de los desayunos más representativos de la identidad culinaria nacional, ha alcanzado gran protagonismo en la competencia digital Mundial de Desayunos, organizada por el streamer español Ibai Llanos.

Este certamen internacional ha generado una ola de apoyo en redes sociales, donde miles de peruanos se han movilizado para respaldar al tradicional sánguche y llevarlo hasta la gran final.

En ese marco, la Municipalidad de Magdalena del Mar anunció la preparación del "pan con chicharrón más grande del mundo", que se elaborará este miércoles 10 de setiembre en la Plaza Túpac Amaru.

El evento iniciará desde las 7:30 de la mañana y ofrecerá al público una degustación gratuita, como parte del homenaje a este emblema culinario.

Distritos de Lima se suman a la ola gastronómica

La iniciativa de Magdalena no es la única que busca rendir tributo al pan con chicharrón. En días recientes, La Victoria también presentó su versión del "pan con chicharrón más grande del mundo" en la Plaza Manco Cápac, en coordinación con la Asociación de Restauradores Marinos y Afines del Perú (ARMAP).

La actividad congregó a chefs y colectivos gastronómicos, quienes repartieron más de 5.000 sánguches de manera gratuita entre los asistentes.

Por su parte, el distrito de Lince ha programado su propio homenaje para el jueves 11 de setiembre. La cita se llevará a cabo en el Parque del Bombero, desde las 8:00 a. m., y se entregarán 500 panes con chicharrón a los primeros vecinos en llegar.

De esta forma, distintas comunas limeñas se suman a la efervescencia que ha despertado el certamen internacional y convierten a la capital en un epicentro de celebraciones gastronómicas.

El rol de la ciudadanía y la competencia digital

El éxito del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos se debe, en gran medida, al entusiasmo ciudadano. Miles de usuarios han mostrado su respaldo en TikTok, Instagram y YouTube, donde se llevan a cabo las votaciones abiertas en tiempo real.

Cada interacción cuenta y la organización de los peruanos en plataformas digitales ha sido clave para que el sánguche alcance la etapa final.

La preparación del "pan con chicharrón más grande del mundo" en Magdalena se presenta así como un evento que trasciende lo gastronómico: busca reforzar el sentido de identidad, cohesionar a la comunidad y mostrar al mundo la riqueza de la tradición culinaria peruana.