Panamericana Sur permanece BLOQUEADA: Camiones y vehículos particulares se encuentran varados

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este martes 30 de septiembre, la Panamericana Sur se encuentra bloqueada a la altura del kilómetro 61, en Pucusana. En dicha zona una numerosa cantidad de camiones y autos particulares se encuentran varados.

Panamericana Sur bloqueada

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, a la altura del Puente Pucusana, se ha suscitado una protesta lo que ha ocasionado que en plena Panamericana Sur, diversos vehículos se queden paralizados formando una larga fila de aproximadamente unos 8 kilómetros.

Entre estas unidades móviles se encuentran camiones de carga pesada, carros particulares, colectivos. Al respecto, algunos chóferes, debido a la larga espera, decidieron bajarse de sus vehículos.

Además, hay presencia también de varios buses de transporte privado. Mientras que algunas personas que transitan por el lado de la vía por la manifestación convocada por pescadores artesanales.

🔴🔵 #LOÚLTIMO 🚨 | Pescadores bloquearon la Panamericana Sur a la altura del puente Pucusana, ocasionando que varios vehículos queden varados en la vía. Una fila de autos, camiones y colectivos se extiende por aproximadamente 8 kilómetros.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital... pic.twitter.com/FsuM4rsEBu — Exitosa Noticias (@exitosape) September 30, 2025

Manifestación por veda de pota

Desde tempranas horas de este martes 30 de septiembre, diversos pescadores han levantado su voz de protesta contra las recientes medidas del Gobierno. Según señalaron la veda de pota dispuesta por el Ministerio de Producción han reducido sus ingresos y por ende afecta económicamente a sus familias.

Cabe resaltar que los protestantes han quemado llantas, han lanzado piedras y en plena vía han colocado rocas de gran tamaño lo que ha impedido el tránsito vehicular en esta zona.

Los pescadores manifiestan que las medidas que ha realizado el Gobierno limitan la pesca artesanal de numerosas especies marinas sobre todo la veda de pota es la que los ha afectado directamente en su sustento diario.

Paita y Sechura levanta su voz de protesta

Más de 5 000 pescadores de pota de las provincias de Paita y Sechura (Piura) han acatado desde la medianoche de este martes 30 de septiembre, un paro indefinido de 48 horas en rechazo a la promulgación del Resolución Ministerial N°00323-2025-PRODUCE que reduce la cuota de pesca de este producto.

Cabe resaltar que, esta medida radical tiene su punto de concentración en el puente Sechura, el puente El Mellizo, que conecta con La Unión, así como en las localidades de Rinconada Llicuar, Onza de Oro, San Cristo, Bernal y en el ingreso a Las Malvinas.

Como vemos, pescadores artesanales han levantado su voz de protesta con un paro de 48 horas, este martes 30 de septiembre, en rechazo a la promulgación del Resolución Ministerial N°00323-2025-PRODUCE que reduce la cuota de pesca de pota. Ello se ha suscitado en Paita, Sechura y recientemente han bloqueado plena Panamericana Sur.