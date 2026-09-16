Magaly se niega a rectificarse con Jefferson Farfán tras vincularlo a amenazas: "Él no es autoridad"

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina volvió a referirse a las disputas públicas que tiene con Jefferson Farfán, esta vez, debido a que el futbolista le exigió que se rectifique por haberlo vinculado a las amenazas que ha recibido en las últimas semanas y que denunció a través de su programa de televisión. La conductora indicó que no tiene por qué rectificarse en absoluto y arremetió contra el exfutbolista.

Magaly le responde a Farfán

En una reciente entrevista que la pelirroja concedió a un diario local, le consultaron sobre el pedido de rectificación que le hizo Farfán, tanto a ella como a su abogado. En ese sentido, se le cuestionó por qué debería hacerlo, recordando que anteriormente las amenazas que le llegaron mencionaban el nombre de la 'Foquita'.

"¿Por qué mi abogado y yo nos tendríamos que rectificar por nuestras opiniones, que tienen base? Si una organización criminal te amenaza en nombre de alguien y si tiene acceso a información privilegiada de un proceso legal, entonces queremos explicaciones y las exigimos", declaró a Trome.

Enseguida, comentó que el exfutbolista tendría un comportamiento obsesivo y se estaría atribuyendo funciones que le corresponden solo al Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Magaly recordó todo lo relacionado con el servicio comunitario que estaba prestando y la exposición que Farfán hizo en redes sociales.

"Ha violado reglas estrictas que el cumplimiento del servicio comunitario tiene. Él no es autoridad, no es INPE, no es juez de ejecución y, además, ha mentido en su 'vigilancia', además de poner en riesgo mi seguridad", agregó.

Finalmente, aseguró que, junto a su abogado, han denunciado varios presuntos delitos y están evaluando otros. "Son una serie de delitos que he denunciado y aún estamos evaluando más denuncias por hacer", concluyó.

Farfán exige rectificación a Magaly

En su pronunciamiento mediante sus redes sociales, Farfán cuestionó que se haya señalado su presunta participación en estos hechos sin que exista una investigación que determine alguna responsabilidad. El exjugador consideró grave que se le relacione con las amenazas antes de que el Ministerio Público realice las diligencias correspondientes y establezca quiénes estarían detrás de las intimidaciones.

"Nunca he ordenado, coordinado ni participado, ni directa ni indirectamente, en acto alguno destinado a amenazarla, perseguirla o poner en riesgo su seguridad o la de su familia (...) Condeno toda forma de extorsión y considero indispensable que las autoridades identifiquen y sancionen a quienes encuentren responsables", escribió en la primera parte de su comunicado.

Asimismo, Jefferson Farfán rechazó las expresiones de Magaly Medina en las que habría insinuado que las amenazas podrían estar relacionadas con él. El exfutbolista también cuestionó que se haya mencionado la supuesta relación de algunos jugadores con pandillas, pues consideró que su pasado como deportista profesional no constituye motivo para vincularlo con organizaciones criminales.

ES así que, Magaly Medina mantiene su postura frente a Jefferson Farfán y descartó rectificarse por sus declaraciones sobre las amenazas que recibió. La conductora sostuvo que sus cuestionamientos tienen sustento y señaló que, junto a su abogado, ha denunciado presuntos delitos, mientras evalúa presentar nuevas acciones legales contra quienes considere responsables.