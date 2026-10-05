El Congreso busca atraer capitales extranjeros ofreciendo seguridad jurídica, afirma Miguel Torres

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El titular del Parlamento, Miguel Torres, reafirmó el compromiso del poder Legislativo de garantizar estabilidad jurídica y reglas claras en el mercado nacional con el objetivo de fomentar la llegada de capitales extranjeros. Durante su participación en el Foro Empresarial Perú e Italia, desarrollado en la sede de la Cámara de Comercio de Lima, la autoridad legislativa remarcó que el Estado mantendrá un marco de actuación transparente y predecible que promueva el desarrollo económico e incentive la confianza del sector empresarial internacional.

Fortalecimiento de alianzas estratégicas y cooperación internacional

El encuentro empresarial contó con la asistencia de delegaciones oficiales y representantes del sector privado de ambas naciones para explorar nuevas oportunidades de negocio. Entre las figuras destacadas estuvo la viceministra de Asuntos Exteriores de Italia, María Tripodi, quien encabezó la comitiva de su país en esta cita orientada a dinamizar el comercio bilateral.

Durante su intervención, Torres destacó el rol del país europeo como un modelo de desarrollo capaz de combinar la tradición con la excelencia técnica y la innovación tecnológica. En esa línea, resaltó que la experiencia italiana en diversos rubros productivos sirve como referente para impulsar procesos de modernización en la industria y el mercado peruano.

El evento también reunió a representantes parlamentarios como Rosangella Barbarán y Pierangeli Dodero, así como a directivos de las cámaras de comercio de Perú e Italia. La concurrencia de autoridades públicas y líderes gremiales reafirmó el interés mutuo por consolidar espacios de diálogo permanente entre ambas economías.

Ventajas competitivas y estabilidad económica del mercado nacional

En otro momento del foro, el titular parlamentario subrayó las fortalezas estructurales que hacen del territorio nacional un destino atractivo para los capitales externos. Entre estos factores, ponderó el manejo ordenado de los indicadores macroeconómicos y la disciplina fiscal que ha caracterizado al país en las últimas décadas.

De igual manera, se hizo hincapié en la ubicación geográfica estratégica de la nación en la cuenca del Pacífico, lo que facilita el acceso a importantes mercados globales. Esta posición privilegiada, sumada a la vocación de integración comercial, constituye una ventaja determinante para el establecimiento de nuevos emprendimientos e inversiones a largo plazo.

Finalmente, los participantes coincidieron en la necesidad de articular esfuerzos entre las instituciones públicas y los operadores privados para concretar proyectos en sectores clave. Las mesas de trabajo del foro permitieron identificar áreas de cooperación directa en infraestructura, comercio e innovación tecnológica.

En ese sentido, Miguel Torres reiteró que la labor legislativa continuará enfocada en consolidar un entorno favorable para los negocios que impulse el empleo y el crecimiento económico sostenible.