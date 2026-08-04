LCDLF: participantes jugaron a la ouija, se fue la luz y escucharon extraños gritos

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Lo que empezó como una dinámica elegida por el público terminó provocando nervios, sustos y más de una duda entre los participantes de LCDLF. Mientras jugaban a la ouija, el indicador comenzó a moverse, se fue la luz y unos extraños gritos pusieron los pelos de punta a todos.

Juegan a la ouija en LCDLF

La madrugada del 4 de agosto estuvo más movida de lo habitual en La Casa de los Famosos México 2026. Fede Vigevani, el habitante infiltrado de la temporada, recibió la autorización de La Jefa para ingresar una ouija y utilizarla en cualquier momento.

El creador de contenido decidió esperar hasta aproximadamente las tres de la mañana para reunir a sus compañeros en el jardín. Antes de comenzar, aclaró que la dinámica había sido elegida mediante una votación del público.

"La gente decidió en el grupo de WhatsApp que sí quieren que lo juguemos, entonces por esa razón lo estamos haciendo. Si la gente decía que no, yo no jugaba", explicó.

No todos quisieron sumarse al peculiar encuentro. Cynthia Klitbo prefirió observar desde un sillón y se negó a tocar el tablero debido a las experiencias paranormales que, según contó, vivió durante diez años en una casa de Taxqueña, Ciudad de México.

Finalmente, Arantza Ruiz, Moisés Peñaloza, Brianda Deyanara y Aldo Rendón colocaron sus dedos sobre el indicador. Ese Pérez se incorporó cuando la sesión ya había comenzado.

Vigevani explicó las reglas y abrió el juego con una petición respetuosa: "Hola, queremos comunicarnos con seres de más allá y queremos pedir permiso para jugar, siempre con respeto".

Se apagaron las luces y se oyeron gritos

La primera pregunta fue directa: "¿Hay alguna presencia acá con nosotros?". Apenas terminó de formularla, el indicador comenzó a desplazarse y Arantza soltó un grito. Moisés también mostró su nerviosismo, mientras todos aseguraban que no estaban moviendo la pieza.

"Yo no la estoy moviendo. Te lo juro por Dios", afirmó Arantza. Moisés hizo lo propio: "Te lo juro por mi mamá que no".

La tensión aumentó cuando el indicador volvió a moverse con aparente fuerza. Aldo reconoció que tenía miedo y manifestó que ya no deseaba continuar. Fede, tratando de controlar la situación, pidió que nadie retirara los dedos antes de cerrar correctamente la sesión.

Sin embargo, el momento más inquietante llegó cuando las luces del jardín se apagaron repentinamente. Segundos después se escucharon varios gritos cuya procedencia no pudo ser identificada de inmediato.

Brianda señaló rápidamente a la producción, mientras que Arantza sospechó que todo podía formar parte de una broma preparada por el programa.

"Nos pusieron grititos en la bocina y nos apagaron y encendieron las luces. Pero eso no me importa, me importa esto", manifestó mientras señalaba el tablero, cuyo indicador continuaba desplazándose.

Ante el nerviosismo colectivo, Vigevani decidió terminar: "Queremos terminar el juego, queremos cerrar este portal. Hasta luego". Ese Pérez pidió que lo cerraran correctamente y Fede admitió que había sentido una fuerza extraña: "Yo no la moví, pero sí sentía que alguien la movía. No sé. Se sentía con fuercita".

Así terminó la inquietante dinámica de LCDLF, en la que los participantes jugaron a la ouija, vieron cómo se fue la luz y escucharon extraños gritos. Aunque algunos sospecharon que la producción intervino para asustarlos, ninguno pudo explicar quién movía el indicador del tablero durante la sesión.