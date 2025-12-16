Chorrillos: Vecinos denuncian acumulación de basura por más de una semana y exigen acción municipal

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La calle Teniente Jiménez, en el distrito de Chorrillos, se ha convertido en un foco de alarma sanitaria. Vecinos denunciaron que desde hace más de una semana los camiones recolectores de basura no han pasado por la zona, generando acumulación de residuos en al menos cinco cuadras de la vía principal.

El panorama es preocupante: montículos de desperdicios, moscas, gusanos y presencia de roedores que ponen en riesgo la salud de niños y adultos mayores. El olor nauseabundo obliga a muchos residentes a permanecer con mascarillas dentro y fuera de sus viviendas.

Testimonios de vecinos

En diálogo con Exitosa, dos vecinos hicieron un llamado urgente al alcalde Richard Cortez Melgarejo, denunciando que el problema no solo afecta a Teniente Jiménez, sino que se ha extendido a otros puntos del distrito.

"A mí me da la impresión de que al alcalde no le interesa absolutamente nada. Yo le he escrito y no me ha respondido. Eso demuestra su indiferencia ante la preocupación de los vecinos, quienes estamos al día en nuestros pagos de arbitrios municipales e impuestos prediales", señaló uno de los afectados.

Los residentes aseguran que ya enviaron comunicados y reclamos a la municipalidad, pero hasta el momento no han recibido respuestas oficiales. La falta de acción incrementa la indignación ciudadana y la percepción de abandono.

Acumulación de basura viene afectando al salud de los vecinos.

Otros puntos críticos

La acumulación de basura no es exclusiva de Teniente Jiménez. En los últimos días se reportaron casos similares:

16 de diciembre: montículos de basura al costado del Centro de Salud Virgen del Carmen, generando riesgo directo para pacientes y personal médico.

14 de diciembre: vecinos denunciaron acumulación de residuos en los alrededores del mercado San Anita, también sin atención municipal.

10 de diciembre: en la Urbanización Los Cedros de Villa, la situación llegó a un punto crítico con montículos descontrolados que convirtieron la zona en un foco de infección.

Rumores y cuestionamientos

Entre los ciudadanos circula la preocupación sobre una posible falta de dinero en las arcas municipales, lo que genera dudas sobre el destino de los recursos públicos.

Cabe recordar que el alcalde Richard Cortez, quien juramentó el 11 de noviembre, fue investigado por la Fiscalía tras recibir dinero en una reunión privada a inicios de año, lo que deja interrogantes sobre la transparencia de su gestión.

Este caso no solo afecta la imagen del distrito, sino que representa un riesgo sanitario inmediato. Los vecinos exigen que la municipalidad actúe con rapidez y transparencia, garantizando la limpieza de las calles y la seguridad de la población. La indiferencia frente a este problema se convierte así en un símbolo de desconfianza hacia la nueva gestión edil.