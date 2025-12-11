Botar basura a ríos AHORA es un delito: Castigan con hasta 6 años de cárcel por exposición al peligro

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Botar basura en ríos actualmente configura el delito de exposición al peligro y es castigado con hasta 6 años de pena privativa de la libertad, ello tras modificar el Código Penal.

¿De que trata el nuevo delito?

El Poder Ejecutivo promulgó la Ley N° 32523, que modifica el Código Penal para tipificar como delito el arrojo indebido de residuos sólidos en cauces, lechos o riberas de ríos y quebradas.

La norma fue publicada el último 10 de diciembre, e incorpora el artículo 124-A al Decreto Legislativo 635, estableciendo sanciones penales para quienes expongan a personas a peligro de muerte o grave daño a la salud mediante esta acción.

Según el texto, la pena para este delito será de dos a cuatro años de prisión y se podría elevar de cuatro a seis años si se usa maquinaria pesada o si se provoca un daño a una infraestructura pública. Esta iniciativa busca reforzar la protección ambiental y de la salud pública frente al depósito ilegal de desechos en cauces naturales.

La ley fue suscrita en el Parlamento por Fernando Rospigliosi, presidente encargado del Congreso, y Waldermar Cerrón, segundo vicepresidente. Además, lleva las firmas del presidente José Jerí y el premier Ernesto Álvarez.

ANA advierte de déficit en cuencas

La tipificación de este delito se da en medio de una creciente presión por los recursos hídricos del país, pues según la Autoridad Nacional del Agua, en su evaluación del 2025 sobre las 12 cuencas hidrográficas, señaló que la presión ejercida por el crecimiento de la población, la expansión agrícola, la minería informal y el cambio climático incrementa los conflictos y el desbalance oferta - demanda de agua.

El uso agrícola absorbe casi 80% del consumo total y solo alcanza una eficiencia del 35%, mientras que el de la población se da cerca del 50%. Según la ANA, la descarga inapropiada de residuos sólidos en ríos afectan no solo la calidad ambiental, sino también la disponibilidad y confiabilidad de los recursos hídricos para distintas actividades y períodos estacionales.

Es en medio de ello que se promulgó la Ley N° 32523 que tipifica el delito de arrojo indebido de residuos sólidos a ríos, causes o lechos y quebradas.