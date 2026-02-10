Avión con 50 pasajeros estrella en una playa tras falla mecánica y todos sobreviven

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un verdadero milagro aéreo se vivió este martes cuando un avión comercial terminó encallado en una playa tras sufrir una falla mecánica, pero todos sus ocupantes sobrevivieron. El hecho, que rápidamente se viralizó en redes sociales, mostró imágenes del fuselaje dañado y parcialmente sumergido, mientras pasajeros y tripulación lograban salir con vida.

El incidente ocurrió en Mogadiscio, Somalia, poco después de que la aeronave Fokker 50 de la aerolínea Starsky Aviation despegara del Aeropuerto Internacional Aden Adde con destino a Galkayo. Minutos después del despegue, la tripulación reportó problemas técnicos —posiblemente en uno o ambos motores— y solicitó regresar de inmediato al aeropuerto.

Al intentar el aterrizaje de emergencia, el avión no logró detenerse dentro de la pista y se salió del asfalto, descendiendo por un borde costero hasta quedar varado en aguas poco profundas del Océano Índico, cerca de la zona conocida como Jasiira Beach.

Evacuación exitosa

A bordo viajaban 50 pasajeros y 5 tripulantes, quienes fueron evacuados rápidamente gracias a la maniobra del piloto y la asistencia de bomberos, personal de rescate y pobladores locales.

Los pasajeros abandonaron la aeronave saltando al agua o directamente a la arena, sin que se reportaran víctimas fatales ni heridos graves. Algunas fuentes mencionaron contusiones menores, pero la mayoría salió ilesa.

Vaya momento, sobrevivieron todos los pasajeros



Se estrelló un avión con 55 pasajeros en una playa en Somalia sin causar víctimas.



El avión de StarSky sufrió, al parecer, un fallo técnico minutos después del despegue e intentó regresar al aeropuerto pero se salió de la pista... pic.twitter.com/TcDwKgOjZO — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) February 10, 2026

Videos difundidos muestran el fuselaje dañado y restos esparcidos en la costa, aunque sin señales de incendio o explosión, lo que facilitó la evacuación. La Autoridad de Aviación Civil de Somalia (SCAA) confirmó que la aeronave quedó como pérdida total, pero destacó la rápida reacción de la tripulación.

Reacciones oficiales

La directora de la SCAA, Ahmed Macalin Hassan, elogió la maniobra del piloto y aseguró que "no hay víctimas fatales". Por su parte, Starsky Aviation emitió un comunicado resaltando el "pensamiento rápido" de su personal como clave para salvar todas las vidas a bordo y sin lesiones graves.

El accidente pone de relieve la vulnerabilidad de las aeronaves más antiguas —el Fokker 50 fue fabricado en 1990— y la importancia de protocolos de emergencia bien ejecutados. Aunque la investigación oficial determinará las causas exactas de la falla, el desenlace sin víctimas fatales convierte este episodio en un caso excepcional dentro de la aviación comercial.