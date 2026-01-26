Chorrillos: PNP captura a banda criminal "Los Caribeños de San Genaro" que extorsionaba a comerciantes

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante operativos de madrugada este domingo, la Policía Nacional del Perú (PNP) logró la captura de la banda criminal "Los Caribeños de San Genaro", que se dedicaba a extorsionar a comerciantes y vecinos de Chorrillos y otras zonas de Lima Sur.

Capturan a banda criminal extranjera "Los Caribeños de San Genaro"

El Ministerio del Interior (Mininter) informó que, en el marco del estado de emergencia aun vigente en Lima y Callao, la intervención policial resultó en el decomiso de 5000 tarjetas publicitarias con las que captaban a sus víctimas bajo la modalidad ilegal del "gota a gota".

La PNP detuvo a un total de seis ciudadanos extranjeros implicados en los delitos de etorsión, tráfico ilítico de drogas y tenencia ilegal de armas, en el asentamiento humano Nueva Caledonia. Dos de ellos tienen antecedentes policiales, confirmando su alta peligrosidad.

El grupo de delincuentes tenía en su poder 47 municiones de arma de fuego, 200 envoltorios de PBC y marihuana, y tarjetas publicitarias para sus préstamos ilegales.

Durante la última jornada dominical, se realizaron diversos operativos en diversos distritos de la capital, donde se logró la desarticulación de 10 bandas criminales y la detención de 122 personas, 20 de ellas con requisitorias vigentes por la justicia.

Además, se les halló 1898 envoltorios de PBC, 105 de clorhidrato de cocaína y 86 de marihuana.

En San Juan de Lurigancho (SJL), los efectivos policiales frutraron el asalto a un grifo con la captura de dos personas, siendo uno de ellos menos de edad. Los delincuentes serían parte de la banda "Los Gatilleros de Unamarca", a los que se les incautó una pistola con municiones.

Por su parte, entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, el despliegue policial también se concentró en SJM, donde se realizaron controles de identidad y registro en las avenidas Los Lirios, Pedro Miotta y Los Héreos. También se incluyeron los exteriores del Hospital María Auxiliadora.

Jerí: "Reestructuración del INPE es impostergable"

Durante una visita sorpresa al penal Ancón I, el presidente José Jerí se encontró con un grave cuadro de desorden administrativo en la gestión del INPE, lo que obstaculizó el hallazgo de un reo que dirigía extorsiones. Ante ello, resaltó la urgencia de su reestructuración.

"Cuando el Estado no puede determinar con precisión dónde se encuentra un interno ni qué decisiones se adoptaron sobre su traslado, el desorden deja de ser un asunto administrativo y se convierte en un factor que facilita la continuidad del crimen", sostuvo Jerí desde el penal.

