Paul Flores será homenajeado con emotivo concierto en Piura que reunirá a diversos artistas

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El legado de Paul Flores, el querido cantante de Armonía 10, será celebrado en un emotivo concierto en su ciudad natal, Piura, justo un año después de su trágica muerte. El evento reunirá a artistas que compartieron escenarios con el fallecido 'Russo' y permitirá a los fanáticos revivir los momentos más memorables de su carrera y vida.

Concierto homenaje a Paul Flores

El evento, organizado por Carolina Jaramillo, se realizará el lunes 16 de marzo en Maná Lounge Bar, y promete ser una noche inolvidable.

'Un Año en el Cielo - Paul Flores, El Russo' no solo servirá para recordar a Paul Flores, sino también para celebrar su influencia en la cumbia peruana.

Los asistentes podrán disfrutar de un repertorio con los grandes éxitos del cantante, además de disfrutar de la compañía de amigos y colegas que compartieron escenarios con él.

Entre los artistas confirmados destacan Irvin Saavedra, quien vivió innumerables aventuras junto a Paul en Armonía 10, así como Walther Lozada con su orquesta, los Hermanos Chapoñay, Farik Grippa, Kiara Franco y Tommy Portugal.

Incluso, la propia Carolina Jaramillo, quien regresó a los escenarios seis meses después de la partida de su esposo.

Armonía 10 y otros músicos tocarán gratis

Lo más emotivo es que varios de los artistas se unirán al homenaje sin fines de lucro. Según explicó Carolina Jaramillo, algunas figuras cubrirán solo los gastos operativos, mientras que otros, como Armonía 10 de Walther Lozada, se presentarán completamente gratis.

Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster o mediante el número 977462031, brindando la oportunidad de que fanáticos de todas las edades se sumen a esta emotiva jornada.

"Quiero agradecer a todos los que son parte de este homenaje. Quiero que sepan que todos los que están en este evento lo están haciendo de todo corazón, en algunos casos cubriendo gastos operativos, en otros completamente gratis como lo es el caso de Armonía 10 de Walther Lozada quienes estarán con toda su orquesta completamente gratis", expresó Carolina Jaramillo en Facebook.

¿Qué le pasó Paul Flores?

La madrugada del domingo 16 de marzo, sicarios interceptaron el bus de la orquesta Armonía 10 en la Vía Evitamiento, en un ataque que dejó como saldo la muerte de Paul Flores, conocido como 'Russo'.

Con este concierto homenaje, Paul Flores será recordado en Piura de manera emotiva, reuniendo a artistas cercanos y a su público en una noche dedicada a celebrar su legado en la cumbia peruana.