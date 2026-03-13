Marco Agüero: Fiscalía pide 9 meses de prisión preventiva contra cura de San Borja por tocamientos indebidos

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público solicitó formalmente este viernes 13 de marzo, nueve meses de prisión preventiva contra el sacerdote Margo Agüero por el delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos, en agravio de tres menores de edad y dos adultas en el distrito de San Borja.

Como se recuerda, el pasado 4 de marzo, uno de los integrantes de la parroquia Nuestra Señora de la Alegría, ubicada en el mencionado distrito de la capital, acusó al cura de haber realizado los dichas acciones durante diversas actividades y celebraciones litúrgicas llevadas a cabo en la iglesia.

Deberá comparecer ante la justicia por graves acusaciones

De acuerdo con lo informado esta tarde por el Ministerio Público, la Quinta Fiscalía Especializada de Lima Centro (Cuarto Despacho) será la encargada de sustentar la medida restrictiva de la libertad en contra del citado párraco.

🚨 #LoÚltimo | Quinta Fiscalía Especializada de Lima Centro (Cuarto Despacho) solicitó nueve meses de prisión preventiva para Marco Agüero por el delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de tres menores de edad y dos adultas en San Borja. pic.twitter.com/YdG6J9dgVK — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 13, 2026

En ese sentido, queda el pedido a disposición del Poder Judicial, a fin de que convoque a una audiencia donde pueda escuchar a las partes y determinar si es que existen indicios suficientes para que pueda ser recluido en un establecimiento penitenciario.

Es importante mencionar que, el caso está también en manos del Arzobispado de Lima desde diciembre del 2025.Según su comunicado del pasado 6 de marzo, Agüero viene siendo investigado por presuntamente infringir el can. 1717 del Código de Derecho Canónico.

En febrero último se dieron las primeras diligencias de la mencionada investigación, todavía en proceso de esclarecimiento. Además, le impusieron al sacerdote ciertas medidas cautelares reforzadas, sin especificar cuáles son a la fecha.

El caso:

En diálogo con Exitosa el 4 de marzo último, uno de lo feligreses del templo narró los momentos exactos en que Agüero habría trasgredido sus compromisos eclesiásticos para vulnerar los derechos de quienes confiaron en él para acercarse a los sacramentos.

"Se le acusa al padre Marco Agüero por tocamientos indebidos con las chicas menores de edad y miembros de la pastoral juvenil y adultos por tocarles las piernas durante las confesiones y excederse un poco con las preguntas del confesionario", denunció uno de los miembros de la pastoral.

De acuerdo con lo señalado por el joven, cuando suceden este tipo de imputaciones, corresponde al acusado retirarse temporalmente mientras duran las investigaciones en su contra. No obstante, Agüero hizo caso omiso, pese a haber declarado ante la comisaría del sector, lo que generó mucha preocupación y repudio dentro de la comunidad pastoral y fieles católicos.

La comunidad católica de San Borja espera uno rápido desarrollo del caso y que se tomen acciones inmediatas para salvaguardar la seguridad y tranquilidad de las personas afectadas.