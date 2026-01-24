PNP desarticuló 10 bandas criminales y detuvo a más de 100 personas en Lima Norte

24/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) realizó un conjunto de operativos en Lima Norte en medio de los operativos de control territorial impulsadas por las autoridades.

Como resultado, se dio con la desarticulación de 10 bandas criminales y la detención de más de 100 personas, a quienes se deberá determinar su relación con el mundo criminal. El accionar policial se enmarca en el estado de emergencia que continúa en Lima y Callao.

Golpe al crimen en Lima Norte

En el marco de la presentación de las cifras oficiales sobre seguridad ciudadana, la Policía Nacional informó sobre los resultados de los operativos ejecutados en Lima Norte.

En ese sentido, precisaron que las acciones policiales dieron como resultado la detención de 109 personas, de los cuales 44 de estos contaban con requisitoria vigente. Siendo este un duro golpe a la criminalidad en la zona norte de la capital.

Además, se dio la desarticulación de 10 bandas criminales entre los cuales destacan la organización 'Los Malaqueños', en el distrito de San Juan de Lurigancho, investigada por tráfico de drogas y armas.

Entre otros de los organismos de alta peligrosidad se encuentran 'Los Malditos de San Miguel', cuyos miembros fueron detenidos con más de 1,400 envoltorios de pasta básica de cocaína, en el distrito de San Miguel.

José Jerí presentó resultados en seguridad ciudadana

El Gobierno presentó la actualización de las cifras oficiales sobre seguridad ciudadana luego de que José Jerí asuma el cargo de presidente encargado.

Desde el inicio del gobierno de Jerí desde octubre del 2025, se presentaron los datos del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC) donde se dieron las cifras oficiales de seguridad ciudadana del último trimestre.

El jefe de Estado aseguró que si bien las cifras "son insuficientes, son resultados" indicando que se ha presentado un avance en la lucha contra el crimen.

Se indicó un descenso en los índices de homicidios, extorsión, robos y percepción de la seguridad. Según la información propiciada, la tasa de homicidios pasó de 2.6 a 2.5 por cada 100,000 habitantes entre el cuarto trimestre de 2024 y el mismo periodo de 2025.

"No son opiniones, son estadísticas", aseveró el mandatario; sin embargo, aceptó que las cifras deberán continuar mejorando. Así, la PNP desarticuló 10 bandas criminales y capturó a más de 100 personas en operativos en Lima Norte.