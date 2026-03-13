RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Un alivio

Grifos en Lima vienen siendo restablecidos con GNV de forma progresiva, afirma premier Miralles

En declaraciones a la prensa, la premier Denisse Miralles confirmó que el GNV se está restableciendo, de manera progresiva, en varios grifos de Lima. Por ello, para este sábado 14 de marzo el servicio estará completamente asegurado.

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 13/03/2026

Síguenos en Google News Google News

Las crisis del gas natural va llegando a su fin luego de varios días de especulación en Lima Metropolitana y Callao. Esto fue confirmado por la premier Denisse Miralles a través de una conferencia que contó con la presencia de sus ministros y del propio José María Balcázar.

Grifos ya son restablecidos de GNV en Lima y Callao

En este pronunciamiento público, la presidenta del Consejo de Ministros agradeció el trabajo de todo Ejecutivo, además de indicar que el abastecimiento de este preciado recurso natural ha sido restablecido parcialmente en toda la capital y que este sábado los gritos y estaciones contarán con el servicio al 100 %.

"El restablecimiento del servicio se va realizar de manera gradual durante el día de hoy y el día de mañana el suministro va quedar plenamente normalizado. Este resultado se alcanzó antes del plazo previsto gracias al monitoreo permanente de todas las autoridades involucradas", indicó Miralles.

En esa misma línea, la premier dejó en claro que a partir de la fecha el gobierno de José Balcázar planteará una serie de soluciones para que una crisis energética como la que acaba de suceder no vuelva a impactar de la manera en que lo hizo.

Presidente Balcázar afirma que emergencia por GNV ha sido SUPERADA: Ductos están reparados al 100%
Lee también

Presidente Balcázar afirma que emergencia por GNV ha sido SUPERADA: Ductos están reparados al 100%

"Dentro de nuestra estrategia de gestión de aquí a julio, vamos a dejar implementadas una serie de soluciones que permitan atender esta respuesta y nos eviten el impacto ante emergencias como esta", añadió.

GNV es restablecido en distintos grifos de Lima

Luego del anuncio oficial del Ejecutivo, Exitosa recorrió distintas partes de la capital confirmando que diversos grifos ya cuentan con el suministro de gas natural vehicular para así surtir la alta demanda de los últimos días. Por ejemplo, en Chorrillos se reportan largas colas de autos, mototaxis y todo tipo de unidades que buscan abastecerse del preciado combustible que escaseó por estas horas.

Muchos de ellos se sienten aliviados ya que esta complicada situación afectó su bolsillo por el alza de combustibles alternos como la gasolina. Ahora, el gobierno también exhortó a todos los sectores del país a regresar a la normalidad de manera paulatina para así evitar mayor perjuicio a la población en general.

Abastecimiento de GNV será restablecido totalmente desde el domingo 15 de marzo, afirma el MINEM
Lee también

Abastecimiento de GNV será restablecido totalmente desde el domingo 15 de marzo, afirma el MINEM

En resumen, la premier Denisse Miralles informó que el GNV viene siendo restablecido de manera parcial en todos los grifos de Lima y Callao luego de la crisis que se vivió en los últimos días. Además, aseguró que para este sábado 14 de marzo el servicio ya estará al 100 %.

Temas relacionados crisis del GNV crisis energética Deniss Miralles GNV grifos José María Balcázar restablecen servicio

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA