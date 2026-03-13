Podemos Perú no dará el voto de confianza al Gabinete Miralles si no se sanciona a TPG por crisis del GNV

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial de Podemos Perú y congresistas de dicha bancada, José Luna Gálvez, aseguró que no se dará el voto de confianza al gabinete de Denisse Miralles si no aseguran que la empresa Transportadora de Gas del Perú sea sancionada por el desabastecimiento de GNV.

Pide respuestas a TGP

José Luna se hizo presente en los exteriores de las oficinas de TGP para apoyar a madres de familia de ollas comunes y comedores populares que protestaba por el alto precio del gas y alimentos.

"Acá están las presidentas de los diferentes clubs de madres de Lima, no pueden cumplir con su gente, esto es un abuso y ahora no se sabe quién es el responsable y nadie está respondiendo. Definitivamente ya todo subió y están angustiadas las personas con la gasolina que sigue subiendo", señaló.

Las madres de familia se ven afectadas debido a que tienen impedimento para preparar los alimentos debido a que no tienen la economía necesaria para acceder a balones de gas por su alto costo.

"El presidente tiene que ponerse los pantalones y sancionar inmediatamente a esa empresa, no podemos (...) permitir que las empresas privadas se salgan con la suya y no pasa nada. ¿Y todo el daño a país? No pasa nada, tienen que pagar y yo les anuncio, Podemos Perú no va a renovar la licencia a esta transportadora hasta que haya un segundo ducto que nos asegure que esto no vuelve a ocurrir", aseguró.

En ese sentido, adelantó que Podemos Perú no dará el voto de confianza al gabinete de Denisse Miralles si no hay sanción para GNV, además, de que buscarían censurar al ministro de Energía y Minas.

"Yo no le voy a dar el voto de confianza a ese gabinete si es que no me aseguran que estos señores van a pagar por el daño que han hecho, definitivamente se lo aseguro", aseveró.

Crisis de GNV ha sido superada

El presidente de la República, José María Balcázar, afirmó que la emergencia en el suministro de gas natural ha sido superada. Según precisó, se han culminado con los trabajos de reparación de ductos de gas de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) en Megantoni.

Es así que, los ductos de transporte de gas natural y de líquidos han sido reparados a un 100%, por lo que se encuentran plenamente operativos. Por ello, desde las 06:00 am de este viernes 13 de marzo, se ha reiniciado el suministro de gas, de forma integral.

Es ante ello que José Luna adelantó que Podemos Perú no dará el voto de confianza a Denisse Miralles si no se sanciona a TGP por la crisis del GNV.