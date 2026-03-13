Tragedia en el Callao: Pasajera de combi fallece tras ataque a balazos de extorsionadores

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

El transporte público en el Perú continúa sumido en una profunda crisis a raíz de la ola de inseguridad que se vive. Un ejemplo de ello se vio en el Callao en las últimas horas luego que una combi volviera a ser baleada cuando circulaba sobre la avenida Argentina con pasajeros a bordo.

Pasajera fallece tras ser baleada a bordo de combi en el Callao

Todo sucedió la noche del jueves 2 de marzo en el cruce de las avenidas El Sol con Argentina. En ese momento, una unidad de la empresa de transporte Mariscal Castilla fue interceptada por 2 sujetos a bordo de una moto lineal quienes sin importante la presencia de usuarios, iniciaron una ráfaga de disparos.

El ataque fue dirigido al conductor, pero los proyectiles alcanzaron a Maritza Talaverano de 45 años quien se encontraba en el sitio del copiloto. El chofer, al percatarse de que la mujer había sido herida, la llevó inmediatamente al Hospital Bartón para que reciba atención médica.

Lamentablemente, en este centro de salud solo certificaron su fallecimiento sumándose así a la larga lista de víctimas por la extorsión y el sicariato. Además, en las últimas 72 horas se han reportado 6 ataques contra el transporte público agravando así la crisis de inseguridad contra este sector.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | Pasajera de combi pierde la vida tras violento ataque a balazos en la avenida Argentina.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/h2TPcuSj20 — Exitosa Noticias (@exitosape) March 13, 2026

Exitosa conversó con uno de los conductores de la empresa Mariscal Castilla, que va desde el Cercado de Lima hasta el Callao, y pudo certificar que los extorsionadores les exigen cupos de 5 a 10 soles diarios para no atentar contra sus vidas.

Evalúan acatar nuevo paro

Una muestra de que la situación del transporte público en Lima y Callao sigue en rojo es que un conductor de un bus del Chino perdió la vida luego que su vehículo fuera incendiado por criminales en Puente Nuevo.

El hombre no se percató de las llamas por lo que resultó con graves heridas. Lamentablemente, luego de varias horas luchando por su vida, falleció producto de las quemaduras.

Por ello, los dirigentes más importantes del sector se han reunido en las últimas horas y han planteado la opción de volver a paralizar sus laborar a modo de protesta contra la inacción del gobierno.

En resumen, una pasajera identificada como Maritza Talaverano de 45 años perdió la vida luego del ataque por parte de extorsionadores contra una combi en la avenida Argentina. Sicarios interceptaron la unidad a bordo de una moto lineal buscando atentar contra el conductor.