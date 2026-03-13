Rafael Vela descartó renunciar como fiscal tras ser suspendido por la ANC: "No voy a claudicar"

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Rafael Vela descartó que vaya a renunciar como fiscal superior tras haber sido suspendido en el cargo, por el plazo de nueve meses, por la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público (MP). "No voy a claudicar", comentó.

No dejará que lo humillen ni intimiden

Durante entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Vela aseguró que no se dejará "intimidar" ante esta decisión, debido a que, asegura haber realizado su labor sometiéndose al sistema de justicia.

"(...) Yo no voy a claudicar en ese aspecto, porque tampoco ese mensaje de intimidación, de búsqueda de retaliación y de humillación no lo voy a permitir porque tengo la dignidad y la honestidad de haber hecho mi trabajo con convicción sometido siempre al sistema de justicia", dijo a nuestro medio de comunicación, este viernes 13 de marzo.

En tal sentido, ratificó que no dejará que dicha medida termine con su carrera, por lo que "peleará por sus derechos" con los recursos que la ley establece. Según precisó, se estaría buscando humillar a los fiscales que "confrontaron" al poder.

Arremeten contra fiscales que confrontar al poder

Al respecto, con esta decisión, se pretende enviar un mensaje hacia dichos fiscales para no tengan la "valentía" de investigar los casos irregulares tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo.

"Buscan que los fiscales no se atrevan a confrontar con el poder, buscan fiscales que no sean valientes, buscan a fiscales que no hagan su trabajo, sino que respondan a consignas que están fuera de todo contexto de legalidad", cuestionó Vela.

Según precisó Vela, ha presentado una apelación ante la decisión de la ANC del Ministerio Público, debido a que considera esta medida como arbitraria, evidente y manifiesta de abuso del poder.

Suspendido por 9 meses

Cabe mencionar que, el fiscal superior de Lavado de Activos, Rafael Vela Barba, fue suspendido por nueve meses por disposición de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, debido a "juicios de valor" que emitió durante declaraciones a la prensa en el 2023.

De acuerdo a la resolución emitida por la ANC el pasado 17 de febrero, a la que accedió Perú21, Vela cometió tanto faltas éticas como a la Ley de Carrera Fiscal. La primera de las infracciones se remonta al 23 de abril del 2023. En entrevista con Panorama, el fiscal había afirmado que el expresidente Alejandro Toledo, que se encontraba extraditado desde EE. UU., "no tiene cómo justificar" 15 millones de dólares que tendría en su poder.

Es así como, Rafael Vela expresó su indignación ante la decisión de la ANC de suspenderlo por nueve meses. Según indicó, esta decisión es "arbitraria", por lo que no dejará que lo intimiden y peleará por sus derechos.