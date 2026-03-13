Culminan soldadura de ducto de gas en Megantoni: Avanzan trabajos para restablecer suministro de GNV

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno peruano brindó una actualización sobre lo avances de los trabajos ejecutados en los ductos de gas de la empresa de Transportadora de Gas del Perú (TGP) en Megantoni (Cusco). Según precisaron, se ha culminado con la soldadura de dicho ducto, por lo que el servicio empezaría a restablecerse en las próximas horas.

Avances de trabajos en Megantoni

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el Estado realizó una publicación en donde brindó breves detalles sobre estos avances realizados en el marco del plazo estimado hasta el 14 de marzo.

"Se culminó con la soldadura del ducto de gas natural y se inició el proceso para retirar el aire del sistema. En el ducto de líquidos se realizarán trabajos de extracción, reemplazo y soldadura, antes de iniciar su llenado con gas natural", se lee en el comunicado emitido este viernes 13 de marzo.

Es así que, la soldadura del ducto de gas que se rompió en Megantoni y generó una crisis energética, ha culminado por lo que se activó el proceso para retirar el aire de dicho sistema. De tal modo, se ejecutarán otros trabajos antes de proceder con el llenado con gas natural.

Luego de que el ducto de líquidos se encuentre habilitado, la planta Malvinas podrá reiniciar operaciones y así pueda aumentar la capacidad de transporte de gas natural para que la situación vuelva a la normalidad.

Cabe mencionar que, Osinergmin, Fiscalía de la Nación, Indecopi, SUNAT y Defensoría del Pueblo vienen realizando operativos para supervisar y verificar el abastecimiento de combustibles en los grifos de la capital.

✅Conoce los principales avances en los trabajos que se realizan para restablecer el servicio de gas y avanzar hacia la normalización del suministro con seguridad y en el menor tiempo posible. #GobiernoPresente pic.twitter.com/TfOYBut6Be — Gobierno del Perú 🇵🇪 (@GobiernoPeru_) March 13, 2026

Vocero del MINEM

En entrevista con Exitosa, el vocero del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Ricardo Villavicencio Ferro, confirmó este viernes, en horas de la madrugada, se culminó con la soldadura de los ductos, por lo que hoy mismo se restablecerían las conexiones. "Para que mañana ya se pueda a suministrar gas natural de manera parcial", precisó.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Villavicencio indicó que con dichos avances, se estaría cumpliendo con el plazo estimado por el Ejecutivo para que se restablezca el suministro de GNV. Según precisó, este domingo 15 el abastecimiento de GNV estará normalizado.

"Se había anunciado que el día 14 iba a culminar la emergencia, desde el día de hoy ya se están restableciendo las conexiones, desde el día de mañana ya habría un incremento en el suministro, posiblemente algunos de los consumidores ya puedan ser abastecidos con gas natural", dijo a nuestro medio de comunicación.

Es así como, de acuerdo al Estado peruano, el servicio de suministro de gas natural se restablecería en las próximas horas debido a que ya se culminaron los trabajos de soldadura de ductos de gas en Megantoni, Cusco.