Presidente Balcázar afirma que emergencia por GNV ha sido SUPERADA: Ductos están reparados al 100%

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente de la República, José María Balcázar, afirmó que la emergencia en el suministro de gas natural ha sido superada. Según precisó, se han culminado con los trabajos de reparación de ductos de gas de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) en Megantoni.

Trabajos completados en Megantoni

Mediante una conferencia de prensa, el jefe de Estado resaltó el trabajo en equipo realizado por los ministros en el marco de la crisis energética. Asimismo, brindó detalles sobre los trabajos realizados en la zona KP43.

Es así que, los ductos de transporte de gas natural y de líquidos han sido reparados a un 100%, por lo que se encuentran plenamente operativos. Por ello, desde las 06:00 am de este viernes 13 de marzo, se ha reiniciado el suministro de gas, de forma integral, afirmó Balcázar.

Se adelantó cronograma para restablecer servicio

Al respecto, a tempranas horas se ha iniciado la distribución progresiva de gas natural para el sector transporte, particularmente para los taxistas, quienes se han visto seriamente afectados por dicha crisis. De tal modo, se restableció dicho suministro en todos los grifos.

Cabe mencionar que, los trabajos constantes realizados por personal de la empresa de TGP permitieron que se adelante el cronograma inicialmente previsto; ante ello, este sábado 14 de marzo, el servicio estará completamente restablecido para todos los ciudadanos.

"El equipo técnico encabezado por el ministro de Energía y Minas ha trabajado incansablemente coordinando con el sector privado y se ha logrado que este impase muy grave que se produjo y que estaba preocupando a todas las familias, en general, ha sido superado", dijo ante los medios de comunicación, este viernes 13 de marzo.

Premier Miralles se pronunció

En otro momento, la premier Denisse Miralles indicó que lo procedente ahora es evaluar, con criterio técnico, las alternativas que permitan fortalecer la seguridad energética del país, reducir las vulnerabilidades y contar con un sistema confiable. Además, la presidenta del Consejo de Ministros precisó que desde el Ejecutivo se ha atendido "rápidamente" la emergencia.

"Dentro de nuestra estrategia de gestión de aquí a julio, vamos a dejar implementadas una serie de soluciones que permitan atender esta respuesta que nos eviten impactos ante emergencias como estas", precisó Miralles.

En conclusión, el Gobierno ha confirmado que este sábado 14 de marzo, el suministro de gas natural quedará plenamente normalizado en todos los grifos; ello tras haber superado la crisis energética.