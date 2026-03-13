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Paciente con deficiencia renal tuvo que dormir 4 días en el piso del Hospital Cayetano Heredia por falta de cama

Pese a que los médicos recomendaron su internamiento inmediato, un paciente con deficiencia renal tuvo que dormir 4 días en el suelo del hospital Cayetano Heredia por falta de camas.

Paciente tuvo que dormir 4 días en el piso del Cayetano Heredia.
Paciente tuvo que dormir 4 días en el piso del Cayetano Heredia. (Difusión)

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 13/03/2026

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Para nadie es un secreto que el sistema de salud público se encuentra en grave crisis desde hace varios años. Miles de pacientes tienen que formar largas colas y en algunos casos, esperar meses y semanas para poder ser atendidos. Otros no logran conseguir los medicamentos requeridos por lo que tienen que desembolsar fuertes cantidades para su atención.

Durmió por 4 días en piso de hospital por falta de camas

Ahora, un nuevo hecho vuelve a confirmar esta lamentable situación luego que un joven de 22 años durmiera en el suelo del Hospital Cayetano Heredia a pesar de ser un paciente con deficiencia renal. El hombre llegó acompañado de su tío en busca de atención por una infección bacteriana.

Lamentablemente y pesar de su condición, tuvo que improvisar una cama en el suelo de este nosocomio durante 4 días. Al ver el hecho, su tío, el señor Porfirio, tuvo que grabar el video clamando por ayuda ya que su familiar necesitaba atención médica con urgencia.

Exitosa llegó hasta el hospital Cayetano Heredia para conocer de cerca este caso. Ahí, se pudo conocer que recién en la madrugada lo pasaron a una camilla donde ya se encuentra estable.

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"En la madrugada lo han pasado a una camilla. Ya está mejor, más tranquilo y está descansando. Estaba muy desesperado, no sabía que hacer y tuve que realizar ese video. Gracias a eso me han apoyado sino hubiera seguido ahí", indicó.

Según la versión del familiar, los responsables del nosocomio le habían indicado que el centro de salud estaba completamente saturado de pacientes por lo que no podían llevarlo a otra área.

"Me decían que el hospital está saturado o que firme un alta voluntaria para llevármelo y yo no tengo las posibilidades económicas para llevármelo", añadió.

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Hace un pedido al gobierno

Por último, el ciudadano hizo un llamado al Ejecutivo para que pueda poner mayor atención al sector salud, especialmente a Lima Norte el cual carece de hospitales de gran capacidad a pesar del volumen de su población.

"No soy el único, hay varios producto de la situación que se vive. No sé que pasará con el gobierno, pero en mi caso ya me están apoyando. Pedirle al gobierno que vea que hacer porque la verdad que están descuidando mucho al sector salud", finalizó.

En resumen, un joven de 22 años tuvo que dormir por 4 días en el suelo del Hospital Cayetano Heredia por falta de camas.

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