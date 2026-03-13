Falleció conductor de bus que resultó con quemaduras: Sujetos intentaron incendiar patio de maniobras

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras conocerse el fallecimiento del conductor del bus de Etsibosa que resultó con graves quemaduras luego de que incendiaran su unidad, José Cumpa, su hija reveló a Exitosa que esta madrugada sujetos intentaron atacar el patio de maniobras.

Nuevo atentado

No contentos con arrebatarle la vida a un nuevo transportista, tras quemar el bus con el que este trabajaba cuando se encontraba descansando en la unidad, sujetos intentaron quemar el patio de maniobras de la empresa Etsibosa.

La víctima le había contado a su hija que la compañía venía recibiendo amenazas por parte de la organización criminal conocida como 'Los Mexicanos', quienes serían los autores de este nuevo ataque.

"La línea de transportes venía siendo extorsionada y recientemente han querido prender una cochera donde están todos los carros ahí y han avisado en la madrugada. [¿Esto ha sucedido cuando, hoy en la madrugada?] Hoy día en la madrugada", reveló la hija de la reciente víctima.

Según relató, su padre perdió la vida en las primeras horas de este viernes 13, luego de permanecer horas luchando al sufrir quemaduras de tercer grado. José Cumpa deja a 3 hijos en la orfandad, sus familiares buscan recoger sus restos pero piden apoyo con los papeles, así como celeridad.

"Ahora sacar el cuerpo para ir a velarlo, pero nos piden un montón de papeles (...) no podemos sacarlos hasta que no se tengan esos papeles, [se necesita] movilizar rápido para que se active el SOAT y poderlo sacar. [¿El cuerpo permanece en el hospital?] Si, exacto, de ahí se va a llevar a la morgue", explicó.

General Víctor Revoredo se pronuncia tras lamentable noticia

Por su parte, el general PNP Víctor Revoredo se pronunció tras el fallecimiento del conductor de la empresa Etsibosa. Al respecto, lamentó la noticia y resaltó que los atacantes son parte del conocimiento de la Policía.

"La calle no es de ellos, lamentamos este hecho, por supuesto que sí, pero ni bien se produjo nuestro comandante vino a la Dirección de Investigación Criminal y nos dispuso que esas carpetas que están en investigación por procedimientos especiales se activen", indicó.

Es así que la hija de la la víctima que falleció tras resultar con graves quemaduras, reveló que la empresa fue víctima de un intento de incendio en su patio de maniobras.