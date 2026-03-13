Largas colas en sedes del Reniec: Ciudadanos madrugan y reportan retrasos para trámites y recojos del DNI

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Equipo de Exitosa recorrió las sedes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ubicadas en distintos distritos, encontrando que desde el amanecer hay largas filas de ciudadanos, quienes reportan retrasos para trámites y recojos del DNI.

Reportan colas interminables en sedes del Reniec

Estamos a un mes de que se desarrollen las Elecciones Generales 2026, pero en los últimos días se han revelado algunos retrasos en los trámites y recojos del DNI, documento clave para las votaciones.

Ante esta situación, Exitosa salió a las calles y pudo evidenciar que cientos de ciudadanos madrugan para poder ser los primeros en realizar sus trámites; pero, pese a sus esfuerzos, algunos permanecen más de cuatro horas esperando en las inmensas colas. Un caso así se registró en el distrito de San Juan de Miraflores.

En la sede ubicada en la avenida Guillermo Billinghurst se pudo evidenciar colas que llegan hasta cuatro cuadras para solo el recojo del DNI y otras tres cuadras para otros trámites. Los ciudadanos, que esperan en bancas o en el suelo, no dudaron en expresar su molestia por la demora de atención.

Algunos denunciaron constantes caídas del sistema y falta de personal, lo que ha paralizado la atención por horas y obligado a muchos, entre ellos adultos mayores, a pernoctar en la calle para realizar su trámite.

"Voy dos horas esperando. Que extiendan más el horario abren a las 8:45 a.m. cuando deberían abrir a las 7:00 a.m. y ampliar hasta las 5:00 p.m. (...) Mire la cola, tenemos que madrugar desde las 4:00 a.m.", expresó una de las ciudadanas en las interminables colas.

Demoras en sede Reniec de Santa Anita

El panorama se ve similar en el distrito de Santa Anita donde los ciudadanos, algunos con sus hijos entre brazos, y adultos mayores permanecen en la vía pública durante varias horas mientras esperan avanzar en la atención. Un usuario cuestionó que el Reniec no coloque más personal para agilizar y ordenar el flujo de los trámites.

"De qué sirve que abran temprano si solo tienen una persona para entregar (el DNI), imagínese el de trámite", expresó una de las personas. "Desde las 4:00 a.m. estoy acá. No sé. No habrá más personal", indicó otro usuario que incluso se animó a pedir a las autoridades permitir el sufragio con el DNI vencido ante las demoras para recoger y tramitar ese documento.

Algunos testimonios también evidenciaron que algunas personas llevan hasta cuatro días consecutivos intentando completar sus trámites sin éxito, pese a llegar horas antes de que abran las puertas de las sedes del Reniec.

Reportan falta de personal para atención en Cercado de Lima

Mientras tanto, más de 300 ciudadanos realizan también largas colas en los exteriores de la sede del Reniec ubicado en Cercado de Lima. Es ahí donde una mujer de 70 años, pese a que tiene la pierna lastimada por un accidente, sigue desde la madrugada esperando en el suelo para ser atendida.

Continúan las largas colas en la sede del RENIEC en Cercado de Lima.

Es así como se reportó que a poco de las Elecciones Generales, desde la madrugada de hoy cientos de personas realizan largas colas de hasta cuatro cuadras en los exteriores de las sedes del Reniec para el trámite y recojo del DNI. Ciudadanos expresaron su malestar por las demoras de atención.