Minsa lanza campaña GRATUITA de despistaje de cáncer en MARZO: ¿Dónde y hasta cuándo?

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Salud (Minsa) realiza una campaña gratuita de despistaje de cáncer. Conoce hasta cuándo será la iniciativa y cómo acceder a los exámenes.

Campaña gratuita de prevención de cáncer: Beneficiarias

¿Sabías que puedes hacerte un despistaje de cáncer gratis este mes? La entidad liderada actualmente por Juan Carlos Velasco, reveló que realizan una nueva campaña gratuita denominada "Empezamos por nosotras", con el objetivo de realizar tamizajes de cáncer en distintos centros de salud.

En ese marco, ten en cuenta que esta iniciativa, según reveló el Minsa, se llevará a cabo en todo marzo del 2026. Asimismo, se detalló que los beneficiarios de esta campaña de despistaje y prevención de cáncer de mama y de cuello uterino, sin costo alguno, serán los siguientes:

Mujeres de 25 a 29 años y de 50 a 64 años, quienes podrán realizarse un Papanicolau.

Mujeres de 30 a 49 años para pruebas moleculares de VPH o IVAA.

Mujeres de 40 a 69 años de edad para una mamografía bilateral.

Minsa: Requisitos y cómo acceder a los exámenes

Debido a que la detección temprana de esa dura enfermedad es fundamental para un tratamiento oportuno y mejora significativamente las posibilidades de recuperación, el Minsa insta a la ciudadanía a formar parte de la campaña gratuita a nivel nacional con solo presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné de extranjería.

En nuestro país, cada día 13 mujeres son diagnosticadas con cáncer de cuello uterino y 7 fallecen a causa de esta enfermedad, siendo la prevención la mejor defensa. Asimismo, cada día 21 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama y 5 mujeres fallecen por esa dolencia que se puede detectar tempranamente permitiendo un diagnóstico oportuno.

La doctora Maradiegue Chirinos recomendó a todas las mujeres ser cuidadosas con su salud acudiendo al chequeo médico en el centro de salud más cercano, desde los 25 años de edad. Para más información de la iniciativa del Minsa puedes llamar gratis a la Línea 113, las 24 horas del día.

Listado de centros de salud para despistaje de cáncer

En ese marco, se dio a conocer el listado de establecimientos de salud para ubicar tu punto de atención y realizarte los exámenes de despistaje de cáncer de forma gratuit en todo marzo:

Para tamizaje de cáncer de cuello uternino (VPH) puedes acceder a través de este LINK.

Para tamizaje de cáncer de mama (mamografía) a través de este ENLACE.

De esta manera, el Minsa reafirma su compromiso con la prevención y el control del cáncer en el país, a través de una nueva campaña gratuita par despistaje de esa enfermedad en todo marzo.