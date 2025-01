Cipriani niega acusaciones de pederastia y afirma que obedece disposiciones "por amor a la Iglesia"

29/01/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El exarzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, negó las acusaciones en su contra por presunto abuso en agravio de un menor y aseguró que sigue las disposiciones impuestas "por amor a la Iglesia".

Cipriani afectado por comunicado de la Conferencia Episcopal

A través de un comunicado, el cardenal se refirió al comunicado de la Presidencia de la Conferencia Episcopal y a la Carta del arzobispo de Lima, Carlos Castillo, asegurando sentirse sorprendido y triste por la "injusticia" que dan por cierto unos hechos que no han sido probados en su contra.

"Mi reacción ha sido de sorpresa y dolor por la injusticia con la que dan por ciertos unos hechos no probados sobre mi persona. Lo afirmé en mi carta del 25 de enero y lo vuelvo a hacer ahora: 'No he cometido ningún delito ni he abusado sexualmente de nadie ni en 1983, ni antes, ni después", se lee en el oficio.

Asimismo, Cipriani reiteró que aceptó obedecer las disposiciones del Vaticano por el cariño que le tiene a la Iglesia.

"Me veo obligado a precisar que cuando el nuncio en el Perú me transmitió el precepto con el que la Congregación me limitaba algunas facultades, lo firmé declarando por escrito en el mismo acto que la acusación era absolutamente falsa y que obedecería a esas disposiciones por amor a la Iglesia y por comunión con el Romano Pontífice", agrega la misiva.

Juan Luis Cipriani denuncia campaña de acoso en su contra

En esa misma línea, el exarzobispo de Lima indicó que no se ha podido defender de las acusaciones en su contra y afirmó que él siempre ha actuado en "comunión con el Santo Padre".

"He aceptado unas medidas preventivas ante la acusación recibida hasta que se aclarara la verdad, a pesar de que tengan su origen en una acusación falsa, de la que no me he podido defender. En todos estos años he actuado siempre en comunión con el Santo Padre con quien, me une el conocimiento personal y el afecto desde hace muchos años", indica el texto.

Además, el cardenal denunció ser víctima de una campaña de acoso y destrucción, la cual busca afectar su dignidad y honor.

"Mi amor fiel a la Iglesia permanece inalterable. Además, como consuelo y aliento, me queda el cariño de la mayoría de mis hermanos en la fe y de miles de compatriotas que, ni los unos a los otros, se han dejado confundir en esta campaña de intento de acoso y destrucción de mi dignidad y mi honor", finaliza el comunicado.

De esta manera, Juan Luis Cipriani rechazó nuevamente las acusaciones en su contra y señaló que solo sigue las disposiciones del Vaticano por "amor a la Iglesia".