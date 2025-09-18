Choferes de la E.T. Turismo San Juanito suspenden su servicio tras amenazas y pago de S/30,000

18/09/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Una empresa de transportes más afectada por la violenta criminalidad en el país. Ahora, los choferes de la empresa de transportes Turismo San Juanito han decidido suspender su servicio ante las amenazas de muerte.

Cansados por la extorsión y la incapacidad gubernamental para frenar el crimen, los transportistas de la empresa Turismo San Juanito, que operan en la ruta Chorrillos - Villa María del Triunfo, han cortado sus servicios de forma indefinida. Ambas líneas de la empresa, la 14 y 41 han paralizado.

Esta decisión tomada por los trabajadores se da por las constantes amenazas que reciben a través de mensajes en el aplicativo WhatsApp. Por ello, desde el pasado martes han decidido no circular por su ruta.

Al día de hoy, la cochera inicial de la empresa ubicada en San Juan de Miraflores se encuentra cerrada por la paralización. Sin embargo, esta no fue la primera medida adoptada por la empresa. Desde el 20 de agosto decidieron aumentar el precio de sus tarifas con el fin de "seguir brindando un servicio de calidad". Sin embargo, no se descarta que tal incremento se deba para cubrir el cobro de cupo.

Ciudadanos de la zona denuncian constantes amenazas de extorsión en diversos comercios: mercados y otras empresas de transporte continúan siendo amenazados. Según el testimonio de un vecino, indicó que no cuentan con el respaldo de las autoridades.

"Está pasando constantemente. En las últimas semanas, tanto Nueva América, los rojitos (empresa San Juanito) y el mercado Arguedas también han sido baleados", comentó uno testigo.

Líneas de transporte público que operan desde el distrito de San Juan de Miraflores están suspendiendo temporalmente sus servicios ante los ataques de bandas criminales.

La empresa de transporte Nueva América ha reincorporado su servicio tras 10 días de suspensión por el cobarde ataque hacia uno de sus conductores. El hecho fue condenado por sus familiares y compañeros de trabajo que, ante el temor, decidieron pausar sus operaciones.

"¿Qué culpa tienen los choferes? Ellos salen a trabajar" indica otro vecino de la zona.

Parte de los perjudicados también son los pasajeros que no encuentran buses de transporte público con mucha facilidad. Ciudadanos indican que afectan su llegada a sus puestos de trabajo, como también a colegiales.

