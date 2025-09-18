Crisis en Machu Picchu: Ministros de Estado se ausentaron en reunión convocada por GORE Cusco

18/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

Este 18 de setiembre, se llevó a cabo la mesa de trabajo convocada por el Gobierno Regional del Cusco (GORE Cusco) se evidenció la ausencia de los ministros de Estado tras la invitación alcanzada por Werner Salcedo.

GORE Cusco encabezó mesa de diálogo con alcaldes y funcionarios

La primera Sesión Extraordinaria del Comité Directivo de la Unidad de Gestión de Machu Picchu (UGM) desde el auditorio de la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía Cusco (GERCETUR).

En la convocatoria realizada por el GORE Cusco se invitó a los titulares de la cartera de Cultura; Ambiente; Comercio Exterior, Turismo y Artesanía y al alcalde de la Municipalidad Distrital de Machu Picchu. Sin embargo, la primera impresión de la reunión fue la ausencia de los tres ministros de Estados convocados quienes enviaron a representantes a la ciudad del Cusco.

Por su parte, en la última reunión realizada en Lima desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) el martes pasado, acordaron una nueva mesa de diálogo para el viernes 19 de setiembre que contaría con la presencia de autoridades locales y las dos empresas que se encuentran en conflicto: Consettur (empresa encargada hasta 1 de setiembre) y San Antonio de Torontoy (concesión provisional de buses)

Se espera que con la reunión venidera, como tema inicial, se llegue a un consenso sobre la empresa encargada del traslado desde Aguas Calientes hacia la ciudadela de Machu PIcchu para no continuar con el perjuicio a los visitantes.

Durante la reunión pactada de este jueves Salcedo asevera que la problemática de las empresas de transporte es solo "la punta del iceberg" de otras problemáticas en Cusco y reitera que se necesita direccionar la participación hacia el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana y la presencia de los ministros no solo en Lima si no también en Cusco.

Gobernador del Cusco reitera a premier Eduardo Arana que se involucre

Werner Salcedo insiste en pedir la presencia del gabinete de la presidenta Dina Boluarte para solucionar la crisis que se vive en la Maravilla del Mundo. De esta manera, el gobernador regional pidió al premier Eduardo Arana estar involucrado en la crisis.

"Desde esta UGM se convoque al premier, a la Contraloría. Pueden ser entes autónomos pero viven en el Perú. Al Poder Judicial, a la Fiscalía y mediante el premier que convoque a todos sus ministros.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Tras llevar a cabo una mesa de trabajo, el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, exhortó al premier Eduardo Arana involucrarse directamente en el problema que afronta Machu Picchu, a fin de lograr una pronta solución.



Para la máxima autoridad local del Cusco las diversas problemáticas de su región no pueden ser solucionadas sin la intervención y preocupación del mismo gobierno.