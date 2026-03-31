Cofopri despliega operativo nacional para empadronar casi 10 mil familias ¿Dónde y quiénes serán los beneficiados?

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Más de 9,400 familias en todo el país están cada vez más cerca de obtener su título de propiedad. El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, desplegará durante abril un operativo nacional de empadronamiento para impulsar la titulación masiva de familias en diversas partes del país.

Cofopri anuncia operativo a nivel nacional

De acuerdo con el cronograma institucional, serán 9,467 predios los que serán intervenidos mediante visitas técnicas casa por casa, permitiendo a los posesionarios completar documentación, subsanar observaciones y continuar hacia la etapa final de titulación.

Descentralizado acciones

Entre las regiones con mayor número de predios destaca San Martín, donde las brigadas intervendrán desde el 13 de abril en el distrito y provincia de Bellavista, alcanzando a más de 1,000 beneficiarios, uno de los mayores despliegues programados en esta campaña.

"El operativo Cofopri" también tendrá una fuerte presencia en Apurímac (828), Arequipa (773), Ayacucho (668), Lambayeque (631), Tumbes (500) y Piura (525).

Serán casi 10 mil familias empadronadas por Cofopri.

El personal técnico de Cofopri también llegará a centros poblados y asentamientos humanos de Huánuco (412), Lima (337), Áncash (337), Loreto (375), Pasco (302), entre otras regiones, consolidando una intervención de alcance nacional.

En estas regiones, el Cofopri informó que sus brigadas visitarán las viviendas que ya han sido identificadas y registradas en los planos elaborados por la entidad, luego de culminar el proceso de saneamiento físico-legal en los asentamientos humanos y centros poblados intervenidos.

En estas zonas, las familias que fueron notificadas previamente podrán regularizar su situación y continuar con el trámite para obtener su título de propiedad.

Recomendaciones a la población

Cofopri recordó que el proceso es completamente gratuito y exhortó a las familias a esperar al personal técnico debidamente identificado en su predio, portando su DNI y documentos que acrediten la posesión, como recibos de servicios o cualquier documento que acrediten su titularidad sobre el lote.

Para conocer las fechas y zonas de intervención, los ciudadanos pueden consultar el portal institucional de Cofopri o comunicarse a la línea gratuita 0800-28-028.

Compromiso con el cierre de brechas

Con este despliegue, Cofopri reafirma su compromiso de impulsar la formalización urbana en el país, contribuyendo al desarrollo económico y social de miles de familias peruanas.

De esta manera, Cofopri desplegará un operativo a nivel nacional con la intención de empadronar a 10 mil familias y estas puedan acceder al ansiado título de propiedad para sus respectivas viviendas.