MTC impulsa nuevas líneas del Metro que permitirán ahorrar hasta dos horas de viaje en Lima y Callao

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), trabajan en conjunto para impulsar la ejecución de las próximas Líneas 3, 4 y 7 del Metro de Lima como parte de un ambicioso plan para transformar el transporte público en la capital y mejorar la calidad de vida de millones de ciudadanos.

La implementación de estas nuevas rutas ferroviarias busca reducir drásticamente los tiempos de viaje en Lima y Callao, donde actualmente miles de personas pasan más de dos horas diarias atrapadas en el tráfico.

Línea 3 unirá Comas y San Juan de Miraflores

Uno de los proyectos más importantes es la Línea 3 del Metro de Lima es la conexión del norte y sur de la ciudad desde Comas hasta San Juan de Miraflores. Dicho recorrido se extenderá desde la avenida Chillón Trapiche hasta la Panamericana Sur e incluirá 28 estaciones.

Asimismo, según informó el MTC, este trayecto permitirá reducir el tiempo de viaje de las actuales 2 horas y 30 minutos a solo 54 minutos. La obra busca descongestionar uno de los corredores con mayor carga vehicular de Lima Metropolitana.

Línea 4 conectará Callao y Santa Anita

En paralelo, la Línea 4 del Metro de Lima permitirá una conexión más rápida entre el Callao y Santa Anita. Actualmente, este recorrido puede tomar hasta 2 horas y 40 minutos, pero con el nuevo sistema ferroviario el traslado se realizará en apenas 44 minutos.

El proyecto contempla 28 estaciones, incluyendo las 8 estaciones del Ramal de la Línea 4 que ya se encuentran en construcción. Esta construcción será de gran ayuda para mejorar el acceso hacia la zona este de Lima y promover la integración del sistema de transporte masivo.

🚆 El #MTC, a través de la @ATU_GobPeru, impulsa la ejecución de las Líneas 3, 4 y 7 del Metro de Lima como una medida prioritaria para transformar la movilidad en la capital.



🚈 El objetivo central de esta intervención es reducir significativamente los tiempos de viaje,... pic.twitter.com/hVUHpm3wpS — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) May 15, 2026

Línea 7 promete llegar hasta Ancón

En el sentido de la próxima Línea 7, tendrá un recorrido que busca conectar el norte del Callao con Ancón, siguiendo un camino desde la avenida Gambetta hasta la Panamericana Norte en aproximadamente 46 minutos.

Como parte de las ventajas de esta línea en particular, es la fusión con la Línea 4, esto ayudará a que la movilidad sea más eficaz y veloz para los usuarios ubicados en estas áreas.

Finalmente, la preocupación del MTC y las entidades correspondientes frente a la problemática del congestionamiento vehicular y la implementación de la serie de Líneas marcará un precedente en el transporte público que se usa en Lima y Callao.