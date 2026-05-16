Meta enfrenta demanda millonaria por publicidad engañosa y estafas en Facebook e Instagram

16/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Meta Platforms enfrenta una nueva demanda en Estados Unidos luego de ser acusada de beneficiarse económicamente de anuncios fraudulentos difundidos en Facebook e Instagram. Las autoridades del condado de Santa Clara, en California, aseguran que miles de usuarios habrían sido expuestos a estafas digitales que afectaron especialmente a adultos mayores y personas vulnerables.

¿Qué se sabe sobre la demanda contra Meta?

La denuncia sostiene que la compañía permitió la circulación de publicidades consideradas de "alto riesgo", entre ellas anuncios relacionados con juegos ilegales, inversiones fraudulentas, premios inexistentes y productos médicos prohibidos. Según la investigación citada en el proceso judicial, estas campañas habrían generado enormes ingresos para Meta, alcanzando hasta 7.000 millones de dólares en ganancias derivadas de publicidad engañosa.

Uno de los puntos más cuestionados del caso es el funcionamiento del sistema de personalización de contenido de Facebook e Instagram. De acuerdo con las autoridades, cuando un usuario interactúa con un anuncio sospechoso, las plataformas continúan mostrándole contenidos similares. Esto habría incrementado el número de víctimas y facilitado la expansión de las estafas dentro de las redes sociales más utilizadas del mundo.

El caso ha generado preocupación entre especialistas en seguridad digital y usuarios que diariamente navegan en redes sociales sin sospechar que pueden convertirse en blanco de engaños. Las autoridades consideran que muchas personas fueron atraídas por falsas promesas de dinero fácil, regalos tecnológicos y supuestas oportunidades de inversión que terminaron afectando sus finanzas personales.

Por su parte, Meta rechazó las acusaciones y adelantó que impugnará la demanda. La empresa aseguró que durante el último año eliminó millones de anuncios fraudulentos y reforzó sus herramientas de seguridad para combatir el fraude digital. Mientras tanto, otra demanda similar presentada en Washington incrementa la presión judicial sobre la compañía tecnológica.

Demandan a Meta por publicidad engañosa y estafa

¿WhatsApp dejará de ser gratis?

Según lo difundido por el portal WABetaInfo, una página especializada en actualizaciones de la aplicación, las novedades de WhatsApp Plus para los usuarios con dispositivos iphone estarían cada vez más cerca, comenzando por el continente europeo.

El servicio que ya estaría funcionando en Europa, aparece con un precio de 2.49 euros al mes, un costo que puede variar cuando llegue al Perú. Pese a que aún no se sabe la fecha que este servicio podría comenzar a ser una opción en el país, la actualización se llevaría progresivamente.

De esta manera, la demanda contra Meta Platforms surge además en medio de nuevas polémicas sobre servicios digitales de pago, como la próxima llegada de WhatsApp Plus para iPhone en Europa. Mientras las plataformas buscan nuevas fuentes de ingresos, crece también la preocupación mundial por la seguridad, privacidad y protección de los usuarios frente a posibles fraudes en internet.