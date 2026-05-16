SISMO remece Perú HOY, 16 de mayo: ¿Cuál fue la magnitud y el epicentro, según el IGP?

16/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un sismo remece Perú en la madrugada de este sábado 16 de mayo. Descubre cuál fue la magnitud y el epicentro del temblor que se sintió alrededor de las 2:03 a.m., según el último reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). ¿Lo sentiste?

Temblor en Perú hoy: ¿Cuál fue su magnitud?

Este lunes sábado 16 de mayo de 2026, el norte del Perú se vio sorprendido por un nuevo movimiento telúrico a primeras horas de la mañana. De acuerdo al boletín informativo del Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP, entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional, la magnitud del sismo fue de 4.5.

Asimismo, se precisó que el temblor tuvo como punto de referencia a 5 km al S de Cajabamba, en Cajamarca, con una profundidad de 14 kilómetros. Hasta el momento, las autoridades locales no han reportado daños ni víctimas por el "remezón" que sorprendió a la ciudadanía al promediar las 2:03 a.m.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0284

Fecha y Hora Local: 16/05/2026 02:03:39

Magnitud: 3.4

Profundidad: 14km

Latitud: -7.66

Longitud: -78.03

Intensidad: II-III Cajabamba

Referencia: 5 km al S de Cajabamba, Cajabamba - Cajamarcahttps://t.co/ZWh8ZwUKhV — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) May 16, 2026

Como se recuerda, Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país. En ese marco, se exhorta a todos mantener siempre la calma ante un evento similiar o de mayor magnitud.

Epicentro del temblor hoy, 16 de mayo

Por otro lado, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), anunció que el último sismo de magnitud 3.4 de hoy tuvo como epicentro (el continente) en Cajabamba, en Cajamarca, con una latitud de -7.66 y longitud -78.03.

.@Sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 3.4 con epicentro en Cajabamba, Cajabamba - Cajamarca. pic.twitter.com/50wNE2AhnN — COEN - INDECI (@COENPeru) May 16, 2026

Ten lista la mochila de emergencia

Frente a estas circunstancias, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual deberá contar con los implementos en favor de los miembros del hogar. Aquí te sugerimos algunos insumos que son indispensables para afrontar las primeras 24 horas de un desastre natural:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas. No olvides participar en los simulacros nacionales que se realizan en Perú para saber cómo actuar ante un sismo.