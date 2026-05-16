"Los Mexicanos": Banda criminal grabó asesinato de taxista en SJM y difundió video para amenazar a transportistas

16/05/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La criminalidad continúa expandiéndose en Lima Sur. Esta vez, un taxista identificado como Luis Sanco, de 54 años, fue asesinado a balazos por presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Mexicanos' en el distrito de San Juan de Miraflores. El ataque ocurrió cerca del puente Atocongo, en plena Panamericana Sur, y quedó registrado en un video grabado por los propios delincuentes.

De acuerdo con la información obtenida por Exitosa, el crimen habría ocurrido luego de que la víctima fuera confundida con un colectivero. En las imágenes se observa cómo uno de los sujetos se acerca caminando desde las inmediaciones del Mall del Sur hasta el paradero donde se encontraba el conductor junto a una mujer.

Segundos antes de disparar, el criminal lanza una amenaza directa: "Esto va para todos aquellos que hasta el momento no se alinean. Atentamente, Los Mexicanos. Plomo para su cabeza".

Extorsiones golpean al sector transporte

Hace unos días, Exitosa Noticias, alertó de esta situación desde el paradero Acho, en el distrito del Rímac, donde también los colectiveros confirmaron que están siendo víctimas de extorsión. Se le pide 50 soles diario para que ellos puedan trabajar este pago a cambio de una supuesta "seguridad".

Luego de este reporte se han registrado ataques armados en el distrito de Los Olivos, Cercado de Lima y ahora también se suma el distrito de San Juan de Miraflores.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | La violencia criminal vuelve a golpear al transporte público. La banda denominada 'Los Mexicanos' grabó el asesinato de un taxista en San Juan de Miraflores. Posteriormente, difundieron el video con el objetivo de sembrar terror entre transportistas y... pic.twitter.com/4ZzGtUrYWc — Exitosa Noticias (@exitosape) May 16, 2026

Transportistas denunciaron que quienes se niegan a pagar son víctimas de atentados armados o amenazas constantes. Los ataques ya se han registrado en distritos como Los Olivos, Cercado de Lima y ahora San Juan de Miraflores, generando temor entre choferes y pasajeros.

Video fue difundido para sembrar miedo

Tras cometer el asesinato, el sicario huyó a bordo de una motocicleta, mientras el video del crimen comenzó a circular rápidamente en grupos de WhatsApp integrados por colectiveros y transportistas que operan entre la Panamericana Norte y Sur.

La Policía Nacional llegó al lugar e inició las investigaciones correspondientes. Además, las autoridades buscan analizar las cámaras de seguridad instaladas en la zona para identificar al responsable del homicidio y dar con el paradero de los integrantes de esta banda criminal.

El asesinato de Luis Sanco refleja el avance de las mafias extorsivas en el sector transporte y el nivel de violencia con el que operan para imponer miedo. Mientras los conductores viven bajo amenazas constantes, crece el pedido ciudadano para que las autoridades refuercen la seguridad y frenen el accionar de organizaciones criminales que han convertido las calles en escenarios de terror.