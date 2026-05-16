Migraciones ejecutó más de 2700 operativos en todo el país para detectar ingresos irregulares y reforzar la seguridad interna

16/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia Nacional de Migraciones reforzó sus acciones de control en diferentes puntos del país tras ejecutar más de 2700 operativos de verificación y fiscalización migratoria durante el presente año.

Estas intervenciones fueron desarrolladas de manera conjunta con la Policía Nacional del Perú y otras instituciones del Estado con el objetivo de supervisar el cumplimiento de las normas migratorias y fortalecer la seguridad ciudadana.

Según informó la entidad, los operativos se realizaron en todas las regiones donde Migraciones mantiene presencia a través de sus jefaturas zonales. Las acciones contaron además con el apoyo del Ministerio Público, Aduanas, Sutran, Sucamec y autoridades locales y regionales.

Tumbes concentra operativos de control migratorio

Uno de los puntos donde se intensificaron las intervenciones fue la región Tumbes, considerada una de las principales zonas de tránsito fronterizo del país por su cercanía con Ecuador. El superintendente nacional de Migraciones, Juan Ramiro Alvarado Gómez, supervisó personalmente algunos de los operativos ejecutados en dicha región.

Durante las acciones de fiscalización, las autoridades intervinieron a decenas de ciudadanos extranjeros para verificar su situación migratoria y confirmar si cumplían con las disposiciones legales de permanencia en el Perú.

Como resultado de estas diligencias, se identificó a personas que habrían ingresado de manera irregular al territorio nacional. Estos ciudadanos fueron puestos a disposición de la Policía para iniciar el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), conforme establece la normativa vigente.

Seguridad ciudadana y control fronterizo

Migraciones precisó que estos operativos forman parte de una estrategia permanente orientada a fortalecer la seguridad interna y promover una migración ordenada, segura y regular. Asimismo, indicó que las acciones continuarán desarrollándose en zonas fronterizas y puntos estratégicos de tránsito internacional.

La entidad también remarcó que las intervenciones se encuentran enmarcadas dentro del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026, el cual busca reforzar las medidas de control territorial y prevención de delitos vinculados al ingreso irregular de extranjeros al país.

Las autoridades reiteraron que el trabajo articulado entre Migraciones, la Policía y otras instituciones permitirá fortalecer el control migratorio y garantizar el cumplimiento de las leyes peruanas. Con ello, el Gobierno busca mantener vigilancia constante en las fronteras y reducir riesgos asociados a la migración irregular en el territorio nacional.