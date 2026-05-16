Gobierno declara nuevo DÍA NO LABORABLE a nivel nacional: ¿Cuál es la fecha y quiénes serán beneficiados?

16/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno declaró un nuevo día no laborable que se aplicará este 2026. Conoce la razón detrás de la medida y quiénes se verán beneficiados, según el Decreto Supremo N° 075-2026-PCM.

Día no laborable a nivel nacional: ¿Cuándo y por qué?

Muchas personas se mantienen a la expectativa de una nueva fecha que les permitan tomar un breve descanso y alejarse de la rutina laboral. En ese marco, se revela que el Gobierno oficializó este sábado 16 de mayo, a través del Decreto Supremo N° 075-2026-PCM, un nuevo día no laborable compensable a nivel nacional.

De acuerdo al documento publicado en el diario oficial El Peruano, se precisa que la jornada no laborable será el próximo lunes 27 de julio del 2026. ¿Con qué objetivo? Pues bien, el Ejecutivo resalta que se busca impulsar el turismo interno y facilitar que más personas descubran las maravillas que posee el país, así como nuestra riqueza cultural.

"(...) como un medio para contribuir al crecimiento económico y al desarrollo social del país. (...) Se declara día no laborable, para los trabajadores del sector público, a nivel nacional, el lunes 27 de julio de 2026. Para fines tributarios, el día no laborable [...] es considerado hábil", se lee en el decreto supremo.

Asimismo, cabe destacar que con ese nuevo día no laborable se ofrece un feriado largo por Fiestas Patrias de hasta cuatro días consecutivos, quedando el calendario este año, de la siguiente manera:

Domingo 26 de julio: Día de descanso habitual.

Día de descanso habitual. Lunes 27 de julio: Día no laborable compensable.

Martes 28 de julio: Feriado nacional por Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Feriado nacional por Fiestas Patrias.

¿Quiénes se verán beneficiados el 27 de julio?

El decreto supremo N° 075-2026-PCM, publicado por la Presidencia del Consejo de Ministros, también destaca que el día no laborable se aplicará obligatoriamente para los trabajadores del sector público, pero al ser un descanso compensable, deberán reponer las horas no laboradas dentro de los 10 días inmediatos posteriores o en la oportunidad que determine cada entidad pública, conforme a sus necesidades operativas.

Respecto a los trabajadores del sector privado, la norma resalta que los que se encuentren dentro de ese régimen "pueden acogerse a lo dispuesto" siempre y cuando exista un acuerdo previo con sus empleadores.

¿Quiénes serían excluidos del día no laborable?

Sin embargo, se indica que algunos sectores quedarán excluidos de este beneficio para asegurar la continuidad de servicios esenciales. Entre ellos: los que trabajen en servicios de salud, limpieza, electricidad, agua, telecomunicaciones, transporte, seguridad, puertos, aeropuertos, hospedajes, restaurantes, sistema financiero, entre otros.

Es así como el Gobierno de José María Balcázar declaró el 27 de julio como día no laborable, creando un nuevo feriado largo de hasta cuatro días consecutivos desde el domingo 26 de ese mes en el marco de Fiestas Patrias.