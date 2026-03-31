Marina de Guerra advierte fuertes oleajes por Semana Santa: Esto debes saber si estás por viajar a las regiones en alerta

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), advirtió la ocurrencia de nuevos oleajes anómalos de hasta fuerte intensidad en el litoral peruano, durante la Semana Santa.

De acuerdo con el Aviso Especial de Oleaje N.º 12-26 de la DHN, este fenómeno estará presente desde la tarde del miércoles 31 de marzo hasta el domingo 5 de abril. En tal sentido, te mencionamos su pronóstico en la siguiente nota para que tomes las precauciones del caso si es que estás por viajar a las regiones costeras bajo alerta durante el fin de semana largo.

Aviso Especial de Oleaje N.º 12-26

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

De acuerdo con las estimaciones de la DHN, en el litoral norte (zona de Tumbes hasta Salaverry), el arribo del oleaje ligero del suroeste será desde la mañana del miércoles 1 de abril, incrementando a moderado en la noche del mismo día y disminuyendo a ligero por la mañana del viernes 3 de abril.

Con referente al litoral centro (al sur de Salaverry hasta el Chimbote), el pronóstico será exactamente el mismo del litoral norte. Asimismo, desde el sur de Chimbote hasta San Juan de Marcona, la llegada del oleaje ligero del suroeste desde la tarde de hoy, martes 31 de marzo, elevándose a nivel moderado con intermitencia de fuerte desde la mañana del miércoles 1 y decreciendo nuevamente a ligero durante la mañana del viernes 3 de abril.

Del mismo modo, para el litoral sur (zona al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna), el pronóstico coincidirá con el litoral centro, más precisamente con la zona desde el sur de Chimbote hasta San Juan de Marcona.

Es importante recordar que, según lo estimado por la Dirección de Hidrografía y Navegación, los oleajes anómalos estarán presentes hasta el domingo 5 de abril y podrían afectar principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas en las zonas mencionadas.

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhorta a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para no sufrir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Asimismo, exhortan a las autoridades a que asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos, deportistas y población en general.