Corte de AGUA en Lima el 18 de mayo: Distritos afectados y horarios, según Sedapal

16/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de agua el 18 de mayo por más de 10 horas en diversos distritos de Lima Metropolitana. Conoce qué zonas se verán afectadas y en qué horarios, de acuerdo al último comunicado de Sedapal, a través de su canal de difusión de WhatsApp.

Corte de agua: Motivo de la suspensión el 18 de mayo

Sedapal anunció la suspensión temporal del servicio de agua potable en varios distritos de la capital. Según su reciente comunicado, esta medida responde a los trabajos de mantenimiento programados para el lunes 18 de mayo, que incluyen la limpieza y desinfección de reservorios, así como el empalme y reparación de tuberías, con el objetivo de optimizar la calidad del suministro y garantizar la eficiencia de la red de distribución.

La empresa estatal exhorta a sus usuarios a tomar las previsiones del caso como el almacenamiento desde ya del recurso hídrico y realizar uso estrictamente responsable del agua en los sectores donde será el corte. Asimismo, precisó que la restricción será parcial y en horarios escalonados.

Finalmente, les recuerda que para mayor información pueden comunicarse al número Aquafono (01) 317-8000, y también insta a mantenerse informados en sus plataformas oficiales como en el siguiente LINK.

Distritos de Lima afectados: Zonas y horarios

A continuación, te detallamos las principales zonas afectadas por el corte de agua programado para el lunes 18 de mayo, de acuerdo al cronograma oficial de Sedapal, dado a conocer hasta el cierre de esta nota de Exitosa:

En Lurigancho

Horario del corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Zonas afectadas: Urb. Las Terrazas de Caraponguillo 3ra etapa. Av. D, Av. A, calles 14, 19, 25, 30, 31.

Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

También se precisó que la suspensión del servicio de agua potable en Lurigancho será desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en el sector 136 precisamente en: Urb. Huachipa Norte. Cuadrante: Urb. San Antonio de Carapongo I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX etapa.

En Los Olivos

Áreas afectadas: A.H. Mercurio Alto Ampliación, A.H. Mercurio Alto Ampliación Comité 8, A.H. Sarita Colonia, P.J. José C. Mariátegui, Urb. Mercurio. Sector 81.

Horario: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

De esa forma, Sedapal precisó cuáles serán los distritos de Lima se verán afectados con el corte de agua programado en determinada franja horaria el 18 de mayo por trabajos de mantenimiento en el suministro para seguir brindando un servicio de calidad.